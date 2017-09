Flüchtlingstragödie im Mittelmeer: 8.500 Menschen tot oder vermisst

Bonn (ots) - Zwei Jahre ist es her, seit die schockierenden Bilderdes toten dreijährigen syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi um dieWelt gingen. Alans Körper wurde an der türkischen Küste nahe derStadt Bodrum gefunden. Er ertrank auf dem Weg zur griechischen InselKos, als das Boot kenterte, in dem er zusammen mit seiner Familiesaß.Die Katastrophen im Mittelmeer gehen seitdem weiter. DerGeschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, Peter Ruhenstroth-Bauer,weist darauf hin, dass auch nach dem 2. September 2015, dem Todestagvon Alan Kurdi, mehr als 8.500 Bootsflüchtlinge während derlebensgefährlichen Überquerung des Mittelmeers gestorben sind oderals vermisst gelten. Auf dem Weg zur nordafrikanischenMittelmeerküste ließen darüber hinaus viele weitere Flüchtlinge inder Sahara ihr Leben.Vor allem für Kinder, die sich getrennt von ihren Familien auf denWeg begeben, ist die Flucht mit großen Risiken und traumatischenErlebnissen verbunden. Der Anteil der allein fliehenden Kinder an derGesamtzahl der Flüchtlingskinder, die über das Mittelmeer nachItalien gekommen sind, ist hoch: In den ersten sieben Monaten diesesJahres waren es 92 Prozent von insgesamt 13.700 angekommen Kindern.Auch wenn die Zahl der Flüchtlinge, die seit Alan Kurdis Tod inEuropa angekommen sind, abgenommen hat, so versuchen doch weiterhinTausende Menschen auf dem riskanten Seeweg in Europa Schutz undSicherheit zu finden. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen(UNHCR) und die UNO-Flüchtlingshilfe, der deutsche Partner des UNHCR,appellieren daher an die internationale Gemeinschaft, effektiveMaßnahmen zu ergreifen, um weitere Tragödien zu verhindern.Regierungen müssen enger zusammenarbeiten, sichere Alternativen undWege für Menschen entwickelt werden, die Asyl in Europa suchen. Vorallem ist es wichtig, die Herkunftsländer dabei zu unterstützen, dieFluchtursachen zu bekämpfen und Perspektiven für die Menschen inihrer Heimat zu schaffen.Weitere Informationen unter: www.uno-fluechtlingshilfe.dePressekontakt:Dietmar KappeTel. 0228-90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Fl?chtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell