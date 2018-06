Flüchtlingsschutz nicht kleinmachen/ EKD-Migrationsexperte Präses Rekowski zum heutigen Weltflüchtlingstag

Hannover (ots) - Anlässlich des Weltflüchtlingstags am 20. Juniruft die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) dazu auf, denFlüchtlingsschutz in Europa nicht weiter zu gefährden. Präses ManfredRekowski, Leitender Geistlicher der Evangelischen Kirche im Rheinlandund Vorsitzender der Kammer für Migration und Integration der EKDstellte fest: "In der politischen Debatte gibt es kaum mehr Stimmen,die Schutz für diejenigen fordern, die dort, wo sie zuhause sind,nicht bleiben können." Er erinnerte daran, die Perspektive derschutzsuchenden Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren: "Wer mitFlüchtlingen spricht, weiß: Diese Kinder, Frauen und Männer sindnicht ohne Grund auf dem Weg. Sie fliehen vor Krieg und Gewalt, weilihre Lebensgrundlagen zerstört wurden, als politisch Verfolgte oderweil sie eine Zukunft suchen, die es in ihrem Land für sie nichtgibt, an der sie aber Teil haben wollen. Wir brauchen wirksameMasterpläne für die Bekämpfung von Fluchtursachen, für besserenFlüchtlingsschutz und für eine moderne Einwanderungspolitik."Insbesondere kritisierte Präses Rekowski die europäischeFlüchtlingspolitik. Die EU lagere systematisch Verantwortung aus undbezahle andere Staaten für die Abwehr oder die Aufnahme vonschutzsuchenden Menschen. "Allen politischen Verantwortlichen mussklar sein, was es heißt, das Asylrecht anzutasten und denFlüchtlingsschutz kleinzumachen: Menschen werden an Grenzenabgewiesen, von Land zu Land weitergeschickt, oder sie kommen inSeenot um. Eine Politik der ausgelagerten Verantwortung ist nichthinnehmbar", so Rekowski. All dies habe, so Rekowski, verheerendeAuswirkungen - auch für Europa. "Nehmen wir in Kauf, was jenseitsunserer Grenzen in libyschen Lagern geschieht und dass Jahr um Jahrtausende Menschen im Mittelmeer ertrinken, bleibt das für uns inEuropa nicht folgenlos. Unsere eigene Würde, ja, unsere Humanitätdroht daran zugrunde zu gehen. Denn welchen Stellenwert Rechte undFreiheiten für uns haben, zeigt sich daran, ob wir sieSchutzsuchenden zugestehen. Nach christlichem Verständnis sindMenschenwürde und Menschenrechte unteilbar."In diesem Zusammenhang erinnerte Rekowski daran, dass imweltweiten Vergleich nur wenige Flüchtlinge nach Europa kommen. Diemeisten Menschen, die ihr Land verlassen müssen, suchen Zuflucht inNachbarländern. Kenia und Jordanien beherbergen die größtenFlüchtlingslager der Welt; der kleine Staat Libanon hat prozentualweltweit die meisten syrischen Kriegsflüchtlinge aufgenommen. InBezug auf Fluchtursachen hob Rekowski hervor: "Viele Flüchtlingefliehen vor Folgen, die unsere Politik, unser Wirtschaften und unserLebensstil mitverursacht haben. Ob Waffenexporte, Konfliktrohstoffe,Klimawandel - hinter solchen Stichworten lassen sich die langenVerantwortungsketten ausmachen, die uns mit den Flüchtlingenverbinden." Es sei illusorisch zu glauben, der weltweite Austauschvon Waren und Informationen in einer globalisierten Welt könne nureinseitig funktionieren; im Gegenteil sei die Welt vonWechselwirkungen geprägt. "Die Tatsache, dass Ende 2017 laut demFlüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen 68,5 Mio. Menschenweltweit auf der Flucht waren , zeigt: Migration - ob erzwungen oderfreiwillig - ist eine politische Steuerungsaufgabe. Das WeltproblemFlucht wird nicht durch Symbolpolitik oder nationale Alleingängegelöst. Benötigt werden solidarische und menschenrechtsorientierteLösungen."Er stellte klar, dass nicht alle Schutzsuchenden in Deutschlandasylberechtigt seien, forderte jedoch genau deshalb faire undindividuelle Asylverfahren. Ob dies in den geplanten 'AnKER-Zentren'gewährleistet werden kann, sei sehr fraglich. "Es ist fatal, wenn imeuropäischen Asylrecht demnächst nicht mehr nach den Fluchtgründengefragt wird. Wenn nur noch geprüft wird, ob es einen anderensogenannten 'Sicheren Drittstaat' gibt, in den man die Menschenabschieben kann, wird die Genfer Flüchtlingskonvention in Fragegestellt. Das Unsichere lässt sich nicht per Dekret als sicherumetikettieren. Das gilt zum Beispiel für Libyen wie auch fürAfghanistan."Hannover, 20. Juni 2018Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell