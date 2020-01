Berlin (ots) - Der Kapitän und Seenotretter Claus-Peter Reisch hat seinenFreispruch vor einem maltesischen Berufungsgericht am Dienstag als "langeüberfällig" bezeichnet. Es sei "bedauerlich, dass es zwölf Sitzungen gedauerthat, um meine Unschuld festzustellen", sagte Reisch der Tageszeitung "neuesdeutschland" (Mittwochausgabe). Man müsse nun "nach vorne schauen, wie esinsgesamt mit der zivilen Seenotrettung weitergeht". Reisch war vom Vorwurffreigesprochen worden, mit einem falsch registrierten Schiff unterwegs gewesenzu sein; eine Geldstrafe von 10.000 Euro Strafe wurde aufgehoben.Im Juni 2918 hatte er mit einem Schiff der Nichtregierungsorganisation MissionLifeline vor der libyschen Küste 234 Geflüchtete gerettet und konnte erst nachtagelangem Warten in einen Hafen Maltas fahren. Dort wurde der Kapitänkurzzeitig festgenommen und das NGO-Schiff von den Behörden beschlagnahmt.Axel Steier, Mitbegründer und Sprecher von Mission Lifeline, nannte dieEntscheidung des Berufungsgerichts ein "überraschendes Urteil." "Wir haben denEindruck, dass die Augen sehr auf Malta gerichtet sind aufgrund des Mordes ander Journalistin Daphne Caruana Galizia und den schleppenden Ermittlungen zu demFall", sagte Steier dem "nd".Während es in Reischs Fall nun ein Urteil zu seinen Gunsten gab, müssen andereSeenotretter weiterhin bangen. Gegen die Kapitäninnen Pia Klemp und CarolaRackete der Organisation Sea-Watch gibt es noch keine Urteile. Die italienischenBehörden wollen sie für ähnliche Rettungsaktionen wie die von Reisch belangen.Dass in dessen Fall das Urteil revidiert wurde, sei "ein Zeichen, dass nichtSeenotretter die Schuldigen sind, sondern europäische Staaten eineAbschottungspolitik durchsetzen, die ihren eigenen Grundrechten widerspricht",kritisierte Ruben Neugebauer, Sprecher der Organisation Sea-Watch.Ska Keller, Grünen-Vorsitzende im EU-Parlament, begrüßte Reischs Freispruch."Lebensretter wie Claus-Peter Reisch übernehmen durch ihren Einsatz diehumanitäre Pflicht und Verantwortung, vor der sich EU-Regierungen drücken",sagte sie dem "neuen deutschland". Dass diese dafür kriminalisiert und vorGericht gezerrt würden, sei ein Skandal. Die Grünen-Politikerin forderte, dassdie EU und ihre Mitgliedstaaten ein ziviles Seenotrettungsprogramm ins Lebenrufen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4486026OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell