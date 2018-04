Flüchtlingspolitik: EU unterstützt dubiose Staatschefs in Afrika (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Europäische Union (EU) unterstützt immer öfter zweifelhafteStaatschefs in Afrika, um Migranten und Flüchtlinge aufzuhalten. Dasgeht aus einer aktuellen Studie der Stiftung Wissenschaft und Politikhervor, die der Wochenzeitung DIE ZEIT vorliegt. "Die Hemmschwellefür eine Zusammenarbeit mit autoritären Regimen ist spürbargesunken", schreiben die Forscher. Noch vor wenigen Jahren sei dieHilfe aus EU-Staaten an eine klare Bedingung geknüpft gewesen: WerDemokratie und Rechtsstaatlichkeit stärkt, bekommt Geld. Heute hättensich die Prioritäten verschoben - zugunsten jener Staaten, die denEuropäern die Flüchtlinge und Migranten vom Leib halten.Generell dränge die EU zu sehr auf sinkende Flüchtlingszahlen,statt die Ursachen für Migration zu bekämpfen, kritisieren dieForscher. Sie fürchten, "dass das Füllhorn an europäischen Programmenund Projekten innere gesellschaftliche und wirtschaftlicheUngleichgewichte verschärft oder Konflikte auslöst". Das Geld der EUkönne sogar dazu führen, dass noch mehr Afrikaner versuchten, dieHeimat zu verlassen.Pressekontakt:Den kompletten ZEIT-Text dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gern zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIE ZEITUnternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.: 040/3280-237,Fax: 040/3280-558, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell