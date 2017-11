Flüchtlingskrise: EU will Zusammenarbeit mit Tunesien verstärken

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Im Kampf gegen die Flüchtlingskrise will die Europäische Union künftig stärker mit Tunesien zusammenarbeiten. Die EU-Staaten einigten sich mit der Regierung in Tunis auf die Unterzeichnung eines sogenannten technischen Abkommens, berichtet die "Welt" in ihrer Montagausgabe unter Berufung auf hohe informierte Diplomatenkreise. Darin verpflichtet sich Tunesien, die EU-Marinemission Sophia im Mittelmeer im Bedarfsfall mit der Bereitstellung von medizinischer Versorgung in Krankenhäusern des nordafrikanischen Landes zu unterstützen.

Das Thema wurde zuletzt auch ausführlich von den zuständigen Botschaftern im "Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee (PSK)" behandelt, schreibt die "Welt" weiter. Hintergrund: Die EU-Marinemission Sophia geht seit Juni 2015 gegen Schlepper vor. Die EU-Schiffe dürfen dabei auf hoher See verdächtige Boote stoppen, durchsuchen, beschlagnahmen und zerstören. Zudem bergen die Europäer im Rahmen von Sophia Flüchtlinge aus Seenot. Bisher wurden nach Angaben der Bundesregierung rund 40.000 Menschen gerettet. Das Abkommen soll nach Angaben von EU-Diplomaten "in Kürze" unterzeichnet werden, es müssten lediglich noch letzte offene Fragen zur Finanzierung geklärt werden. "Das Abkommen ist ein wichtiger Schritt zu einer verstärkten Kooperation mit Tunesien", hieß es in Diplomatenkreisen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur