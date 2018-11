Flüchtlingskinder mit Behinderungen sind doppelt benachteiligt / Tag der Kinderrechte: CBM fordert Bildung für alle

Bensheim (ots) - Jedes Kind hat das Recht, eine Schule zubesuchen, denn Bildung ist ein Menschenrecht. Doch Kindern inFluchtsituationen bleibt der Schulbesuch oft verwehrt. "Besonderstrifft das Flüchtlingskinder mit Behinderungen. Und das istverheerend", mahnt Dr. Rainer Brockhaus, Vorstand derChristoffel-Blindenmission (CBM). Die CBM fordert deshalb zuminternationalen Tag der Kinderrechte am 20. November dieBundesregierung auf, sich weltweit stärker für Bildungschancen füralle Kinder einzusetzen. Nur so kann dauerhaft verhindert werden,dass in manchen Regionen der Welt ganze Generationen ohne wichtigeSchlüsselqualifikationen und damit ohne Aussicht auf einwirtschaftlich unabhängiges Leben aufwachsen.Der heute veröffentlichte Weltbildungsbericht der UNESCO zeigtanhand von Zahlen über afghanische Flüchtlingskinder in Pakistan: Nurein Viertel der Kinder mit psychischen Beeinträchtigungen gehen zurSchule, während bei den Kindern ohne Behinderungen der Anteil doppeltso hoch ist.Es fehlt an barrierefreien Schulen und ausgebildeten LehrkräftenSchätzungen aus dem Jahr 2016 gehen außerdem davon aus, dass dieHälfte der Kinder mit Behinderungen in Entwicklungsländern nicht zurSchule gehen kann. Sie werden ausgeschlossen, weil geeigneteHilfsmittel Mangelware sind, die Barrierefreiheit der Schulen sowieder Verkehrsmittel nicht gegeben sind und Lehrerinnen und Lehrernicht ausgebildet werden, Kinder mit Behinderungen zu unterrichten.In Flüchtlingslagern sind diese Barrieren oft noch größer. Hinzukommen psychische Beeinträchtigungen. Ausgelöst werden sie durch denVerlust der Heimat oder durch Traumata vor und auf der Flucht."Deshalb ist es wichtig, dass alle Akteure, die sich für Flüchtlingeund Vertriebene engagieren, ihre Bildungsangebote inklusivgestalten", betont Brockhaus.Rohingya: Dank inklusivem Kindertageszentrum zurück zur NormalitätWie das gehen kann, zeigt ein Beispiel aus Bangladesch: Hierarbeiten die CBM und ihr lokaler Partner CDD eng mit UNICEF zusammen,um die Schulen für die Rohingya-Flüchtlinge barrierefrei zu machen.Gleichzeitig werden Lehrer für inklusiven Unterricht fortgebildet. Ineinem von CBM betriebenen "Child Friendly Space", einer ArtKindertageszentrum, finden Kinder einen sicheren Raum, in dem siespielen und ihre traumatischen Erlebnisse verarbeiten können.Yasin A. (10) ist einer der rund 900.000 Rohingya in Bangladesch.Er ist mit seiner Familie aus Myanmar geflohen. Der Junge hörte wegenseiner Behinderung die Schüsse auf seine vier Großeltern nicht,musste aber zusehen, wie sie davon getötet wurden. Seitdem hatte erimmer wieder Panikattacken und irrte ziellos umher. Durch denCBM-Partner hat Yasin mittlerweile ein Hörgerät und besucht denKindergarten. Dort hat er Freunde gefunden und wieder gelernt, einKind zu sein. Einfache Dinge, wie Teilen oder in einer Reihe stehen,waren für ihn und die 100 anderen Kinder des "Child Friendly Space"eine echte Herausforderung. Schrittweise haben sie hier gelernt,wieder gemeinsam zu spielen, Regeln zu befolgen und zuzuhören -wichtige Voraussetzungen für den Schulbesuch.Seit 110 Jahren EntwicklungshilfeDie Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten undältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit inDeutschland. Sie fördert seit 110 Jahren Menschen mit Behinderungenin Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, das Leben vonMenschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zu vermeidenund gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBM unterstütztzurzeit 530 Projekte in 54 Ländern. Weitere Informationen unterwww.cbm.de.Pressekontakt:CBM-Pressestelle: Marion Muhalia, Tel.: 06251/131-341,E-Mail: presse@cbm.deOriginal-Content von: Christoffel Blindenmission e.V., übermittelt durch news aktuell