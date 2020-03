Flüchtlingsaufnahme: Habeck wirft Regierung 'Schneckentempo' vor

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Robert Habeck hat der Bundesregierung vorgeworfen, sich beim Thema der überfüllten Flüchtlingslager in Griechenland im Schneckentempo zu bewegen.



"Ich räume ein, dass es eine Bewegung ist, aber mehr geht schon noch", sagte Habeck am Montag in Berlin.

Bei einem Treffen des Koalitionsausschusses in der Nacht zum Montag hatten sich die Koalitionäre auf die Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Kindern und Jugendlichen aus den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland geeinigt. Deutschland sei bereit, im Rahmen einer "Koalition der Willigen" auf europäischer Ebene "einen angemessenen Anteil" zu übernehmen, heißt es in dem Beschluss des Koalitionsausschusses. Es handele sich dabei um Kinder, die entweder wegen einer schweren Erkrankung dringend behandlungsbedürftig oder aber unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt sind, die meisten davon Mädchen.

Habeck kritisierte die Herangehensweise der Bundesregierung im Rahmen einer "Koalition der Willigen". Wenn Deutschland in der Lage sei, Menschen aufzunehmen, "dann sollten wir es jetzt tun, und nicht darauf warten, dass andere es ebenfalls tun", sagte Habeck am Montag in Berlin.