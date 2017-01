Flüchtlinge werden Umwelthandwerker

Hamburg (ots) -Sperrfrist: 16.01.2017 09:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Aktionswoche Umwelt für bundesweit einzigartige Qualifizierung"Technik - Umwelt - Deutsch" 16. bis 19. Januar 2017 im ELBCAMPUSDas Modellprojekt "Zukunftsperspektive Umwelthandwerker -Kompetenzfeststellung und Weiterbildung für Flüchtlinge" geht miteiner Aktionswoche Umwelt an den Start. Vom 16. bis 19. Januar 2017im ELBCAMPUS, dem Kompetenzzentrum der Handwerkskammer Hamburg,zeigen 22 Flüchtlinge aus fünf Nationen ihre Kenntnisse undFähigkeiten in der Umwelttechnik. Unter den Teilnehmern befinden sichBauingenieure aus der syrischen Universitätsstadt Latakia undirakische Maschinenbauer aus Bagdad. Nach Ermittlung derVorqualifikation geht es für die meisten von ihnen ab Februar in diefachliche und sprachliche Qualifizierung im weiten Bereich desUmwelthandwerks. Der Lehrgang "Technik - Umwelt - Deutsch" istbundesweit einmalig. Das Modellprojekt will beispielhaft einen Wegaufzeigen, wie Integration in Deutschland gelingen kann. Zugleichsoll die Frage beantwortet werden, in welchen Bereichen qualifizierteFlüchtlinge auch zur Umsetzung der Energiewende beitragen können.Wenn das für den Bereich der Umwelttechnik weiterentwickelte Modellder Kompetenzfeststellung und mehrstufigen Weiterbildung vongeflüchteten Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten erfolgreich ist,wird es mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) im Bundesgebietweiter verbreitet. Medienvertreter sind zur Berichterstattungherzlich willkommen amDienstag, 17. Januar 2017, 11:00 UhrELBCAMPUS,Kompetenzzentrum der Handwerkskammer HamburgZum Handwerkszentrum 1, 21079 Hamburg.Projektleiter Haiko Hörnicke, der Abteilungsleiter fürUmweltkommunikation und Kulturgüterschutz Dr. Ulrich Witte von derDBU und der Leiter des Zentrums für Energie-, Wasser- undUmwelttechnik (ZEWU) Dr. Kai Hünemörder stehen im Anschluss an einenRundgang für Interviews zur Verfügung. An den Stationen zurKompetenzfeststellung sind die Umwelthandwerker in spe anElektro-Motoren, modernen Heizungsanlagen und im SolarZentrum inAktion. Auch hier sind Fotos und Fragen möglich. Das Projekt"Zukunftsperspektive Umwelthandwerker - Kompetenzfeststellung undWeiterbildung für Flüchtlinge" wird fachlich unterstützt undfinanziell gefördert durch die DBU und durchgeführt durch das ZEWU amElbcampus Kompetenzzentrum der Handwerkskammer Hamburg.Kollegiale GrüßeFranz-Georg Elpers, PressesprecherBei Interesse melden Sie sich bitte an bei:Ute Kretschmann, ute.kretschmann@hwk-hamburg.de,Tel. 040 35095-227.Weitere Informationen: http://ots.de/erhx9www.zewu.dePressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Jana NitschKontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon: 0541|9633-521Telefax: 0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deKontakt Handwerkskammer HamburgUte KretschmannPressesprecherinHolstenwall 1220355 HamburgTelefon 040|35905-227Telefax 040|35905-44227Mobil 0175|7226948ute.kretschmann@hwk-hamburg.dewww.hwk-hamburg.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell