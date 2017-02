Flüchtlinge aus Eritrea: Bericht zeigt verheerende Folgen der EU-Migrationspolitik

Berlin (ots) - Ärzte ohne Grenzen zeigt in einem heuteveröffentlichten Bericht die verheerenden Folgen der restriktivenEU-Migrationspolitik für Flüchtlinge aus Eritrea. Der Bericht "Dyingto Reach Europe: Eritreans in Search of Safety" basiert aufAugenzeugenberichten von Menschen aus den Projekten von Ärzte ohneGrenzen. Er zeigt das Ausmaß an Gefahren, denen Eritreer wegenfehlender Fluchtalternativen auf dem Weg durch die Sahara, durchLibyen und über das Mittelmeer ausgesetzt sind. Die Berichtebeschreiben auch den oft jahrzehntelangen militärischen Zwangsdienstund fehlende Freiheiten in dem kleinen, stark militarisiertenostafrikanischen Land. Deserteure werden verhaftet, eingesperrt undriskieren Folter und Tod."Neun von zehn Eritreern, die es nach Europa schaffen, wird Schutzgewährt. Die europäischen Regierungen erkennen fast alle Asylgesuchevon Eritreern an, hindern sie aber daran, diese auch zu stellen,indem sie sie von den europäischen Küsten fernhalten", sagt ArjanHehenkamp, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in denNiederlanden.Die Teams von Ärzte ohne Grenzen werden täglich Zeugen dererschütternden medizinischen und humanitären Folgen eines immerrestriktiveren Umgangs mit Flüchtenden. Mitarbeiter, die Eritreern inÄthiopien, Libyen und auf dem Mittelmeer helfen, sehen Wunden, großeNarben und schwere psychische Erkrankungen, die zu den Berichten derBefragten passen.Sie beobachten die Hoffnungslosigkeit in äthiopischenFlüchtlingslagern, wo die Menschen zum Überleben vollkommen auf Hilfevon außen angewiesen sind. Im Sudan erhalten die Geflüchteten keinenSchutz und zu wenig Hilfe. Sie laufen sogar Gefahr, eingesperrt undzurück in ihr Heimatland gebracht zu werden. Viele sehen daher keinenanderen Ausweg als die Flucht fortzusetzen und das Risiko vonphysischer, psychischer und sexueller Gewalt in den libyschenInternierungs- und Abschiebelagern einzugehen und die gefährlicheReise über das Mittelmeer auf sich zu nehmen, um in Europa Sicherheitund Freiheit zu finden.2015 bildeten Flüchtlinge aus Eritrea mit 39.162 Frauen, Männernund Kindern die größte Gruppe unter den Menschen, die das Mittelmeerüberquerten. 2016 waren sie mit 20.178 Menschen die zweitgrößteGruppe.Anstatt sichere und legale Wege für diejenigen zu schaffen, dieinternationalen Schutz suchen, arbeitet die EU verstärkt mit Eritrea,Libyen, dem Sudan und Äthiopien zusammen, um Eritreer daran zuhindern, das Land zu verlassen und durch die Transitländer nachEuropa zu gelangen. Der Versuch der EU, durch die Stärkung vonGrenzen und die Unterstützung von Haftanstalten außerhalb EuropasMigration aufzuhalten, lässt den Menschen keine andere Wahl, alsSchlepper zu bezahlen, um Checkpoints zu passieren, Grenzen und Zäunezu überqueren, Gefängnisse zu verlassen und Boote auf dem Mittelmeerzu besteigen.Jeder Eritreer, den die Teams von Ärzte ohne Grenzen an Bord derRettungsschiffe im Mittelmeer befragt haben, ist während seinerFlucht selbst Opfer von schwerer Gewalt einschließlich Foltergeworden oder musste miterleben, wie anderen Gewalt angetan wurde.Jeder Befragte gab an, dass er auf seiner Route auf irgendeine Artund Weise gefangen gehalten worden war. Mehr als die Hälfte derBefragten hat Mitreisende sterben sehen - meist infolge von Gewalt.Jede von Ärzte ohne Grenzen befragte eritreische Frau ist entwederselbst Opfer sexueller Gewalt geworden, einschließlichVergewaltigung, oder kennt eine andere Frau, die sexuelle Gewalterfahren musste."Die EU, ihre Mitgliedstaaten und andere Regierungen müssenEritreern unbedingt die Möglichkeit geben, Schutz und Sicherheit zufinden - ebenso wie allen anderen, die vor Konflikten und Verfolgungfliehen. Grenzkontrollen sollten nicht an unsichere Länder übertragenwerden, wo immer diese sein mögen. Finanzielle Hilfsleistungen dürfennicht davon abhängig gemacht werden, dass Länder Migrationverhindern. Menschen, die Schutz suchen, dürfen nicht sich selbstüberlassen oder an unsicheren Orten gefangen gehalten werden, so dassihre einzige Option ist, ihr Leben auf einer gefährlichen Reise zuriskieren. Migrationspolitik sollte Menschen niemals festhalten oderin Gefahren zwingen. Erschreckenderweise tut die gegenwärtigeEU-Politik aber genau dieses", sagt Hehenkamp.Pressekontakt:Der Bericht "Dying to Reach Europe: Eritreans in Search of Safety"kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/eritrea-fluechtlinge-bericht-aerzte-ohne-grenzenFotos von Eritreern auf der Flucht nach Europa (in Eritrea,Äthiopien, in libyschen Haftanstalten und auf dem Mittelmeer) könnenunter folgendem Link heruntergeladen werden:https://share.aerzte-ohne-grenzen.de/index.php/s/7sFB0yYGNWl5IJA(Achtung: einige Fotos sind nur für die Dauer von drei Monaten zurNutzung freigegeben - siehe Bildhinweise)Pressestelle, Stefan Dold, Tel.: 030-700130-239,stefan.dold@berlin.msf.org, http://www.aerzte-ohne-grenzen.de