Fluchtweg unbekannt / DEKRA Arbeitssicherheitsreport 2018/2019 zeigt Lücken beim Brandschutz (FOTO)

Stuttgart (ots) -- Viele Mitarbeiter nicht im Brandschutz unterwiesen- Vorbereitung und Training retten bei Feuer Leben- DEKRA Arbeitssicherheitsreport 2018/2019 erschienenFast drei von zehn Mittelständlern haben Defizite beimBrandschutz. Das ist ein Ergebnis des DEKRA Arbeitssicherheitsreports2018/2019. Zahlreiche Betriebe (28 Prozent) unterlassen laut einerforsa-Umfrage im Auftrag von DEKRA die gesetzlich vorgeschriebeneregelmäßige Brandschutz-Unterweisung. Dabei müssen alle Mitarbeiterwissen, wie sie Bränden vorbeugen, wie sie sich bei Feuer zuverhalten haben und wo lebensrettende Fluchtwege verlaufen.Das Institut forsa hat im Auftrag von DEKRA repräsentativbundesweit 300 Entscheider aus Arbeitsschutz oder Personal inUnternehmen zwischen zehn und 500 Mitarbeitern befragt. In 14 Prozentder befragten Unternehmen unterbleibt die Brandschutz-Unterweisungkomplett. In weiteren 14 Prozent der Betriebe finden diese Maßnahmennicht regelmäßig statt."Die richtige Vorbereitung auf einen Brandfall kann über Leben undTod entscheiden", sagt Dr. Karin Müller, Leiterin des DEKRAFachbereichs "Mensch & Gesundheit". "Wer zum Beispiel den Fluchtwegnicht kennt, befindet sich während eines Feuers in höchster Gefahr.Brandschutz-Übungen simulieren einen Ernstfall, der selten eintritt.Sie sollten aber selbstverständlich sein - wie das Anlegen desSicherheitsgurtes im Fahrzeug."Unterlässt ein Arbeitgeber die Brandschutz-Unterweisung, verstößter im Übrigen gegen das Gesetz (§ 10 Arbeitsschutzgesetz; § 4 DGUVVorschrift 1). Zur Unterweisung gehört das richtige Verhalten imBrandfall wie Alarmierung, Brandbekämpfung und Evakuierung. Auch aufdie Vorbeugung gegen Brände muss der Arbeitgeber hinweisen:beispielsweise Gefahren durch Elektrogeräte, Kerzen in Büros oderdie Funktionsweise von Brandschutztüren.Der neue DEKRA Arbeitssicherheitsreport 2018/2019, der in diesenTagen erscheint, zeigt Potenziale im Arbeits- und Gesundheitsschutzauf. Schwerpunkte des Reports sind zentrale Elemente wie dieGefährdungsbeurteilung, insbesondere die psychischeGefährdungsbeurteilung, sowie Unterweisungspflichten. Denn für DEKRAheißt das Ziel auch beim Arbeitsschutz "Vision Zero" - das Ziel vonnull tödlichen Unfällen.DEKRA Arbeitssicherheitsreport 2018/2019 zum Download:https://www.dekra.de/de/newsroom/Über DEKRASeit mehr als 90 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem1925 in Berlin gegründeten DeutschenKraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweitführenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist einehundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert dasoperative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2018 hat DEKRA einen Umsatzvoraussichtlich von mehr als 3,3 Milliarden Euro erzielt. Mehr als46.000 Mitarbeiter sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinentenim Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigenExpertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit im Verkehr,bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht vonFahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie-und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung undZertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schulungsangebotenund Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2025lautet: DEKRA wird der globale Partner für eine sichere Welt.