"Die Flucht" / Abschluss der ZDF-Reihe "Auf der Flucht - 4 Filme über eine Welt in Bewegung" (FOTO)

Mainz (ots) -In dem Flüchtlings- und Liebesdrama "Die Flucht" des türkischenRegisseurs Kenan Kavut, das am Montag, 16. Juli 2018, 0.10 Uhr, alsKleines Fernsehspiel des ZDF zu sehen ist, verliebt sich eingeflüchteter Syrer im türkischen Grenzgebiet in seine Retterin. Derbeim Filmfest Istanbul ausgezeichnete Film ist der vierte und letzteder ZDF-Reihe "Auf der Flucht - 4 Filme über eine Welt in Bewegung".Auf seiner Flucht aus Syrien kommt Cabir (Ali Suliman) nachEdirne, einer türkischen Stadt an der Grenze zu Griechenland. Miteiner Gruppe von Flüchtlingen will er zusammen den Grenzflussüberqueren, doch sie werden von einer Grenzpatrouille erwischt. Cabirkann entkommen und versteckt sich in einer einsamen Gegend. Dortbegegnet er nachts einem Mann, der auf der Jagd nach Fröschen ist.Bei dem Versuch, Essen von ihm zu stehlen, tötet Cabir den Fremden -so glaubt er zumindest. Verzweifelt über seine vermeintliche Tatsucht er nach einem Versteck auf einem Bauernhof. Die Bäuerin Aliye(Jale Arikan) entdeckt den ausgehungerten und durchgefrorenen Mann inihrem Schuppen. Aliye und Cabir können sich nur mit Händen und Füßenverständigen. Dennoch finden sie allmählich eine gemeinsame Sprache.Als Cabir im Haus ein Foto von Aliyes Ehemann entdeckt, meint erdarin den Froschjäger zu erkennen. Der Mann fängt an, ihm als Geistzu erscheinen. Cabir ist drauf und dran, den Verstand zu verlieren.Doch dann taucht Aliyes Ehemann lebendig wieder auf."Die Flucht" ist bereits seit Montag, 18. Juni 2018, in derZDFmediathek abrufbar.https://presseportal.zdf.de/pm/auf-der-flucht/https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/aufderfluchtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell