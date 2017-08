Floyd Mayweather kehrt im sagenhaften Las Vegas in den ring zurück!

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Hublot und Floyd Mayweather Jr. treten gemeinsam zu seinemlegendären "Money Fight" gegen Conor McGregor anDie ikonische Schweizer Luxusuhrenmarke Hublot mit der Philosophie"the Art of Fusion" freut sich, die zweite Partnerschaft mit demgroßartigen Boxchampion Floyd "Money" Mayweather, demungeschlagenen, zwölfmaligen Weltmeister, bekannt zu geben. Hublotwird ihn in seinem Kampf gegen den UFC®-Megastar Conor McGregorunterstützen. Der Kampf wird am Samstag, den 26. August 2017, in derT-Mobile-Arena in Las Vegas in Nevada stattfinden. Das Event wird vonSHOWTIME PPV® produziert und ausgestrahlt.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/547198/Hublot_Floyd_Mayweather_Jr.jpg(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/547199/Mayweather_McGregor.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/547200/Mayweather_Partnership.jpg )Die erste Partnerschaft der Marke mit dem ungeschlagenen Superstarwurde für seinen "Kampf des Jahrhunderts" 2015 geschlossen, bei demer Manny Pacquiao einstimmig besiegte. Nun wird Mayweather Hubloterneut auf dem Bund seiner Boxhose tragen, wenn er dieses Wochenendein den Ring steigt.Ricardo Guadalupe, CEO von Hublot, erklärte: "Wir haben nocheinmal die große Ehre, eine Partnerschaft mit einer lebenden Legendeeinzugehen: Floyd Mayweather, "The Best Ever" für seinen "Kampf desJahrtausends". Getreu unserer Philosophie 'First, Different, Unique'hat Mayweather bis zu unserer 'Knockout'-Partnerschaft' 2015 nochniemals eine Marke auf seinen Boxhosen getragen. Ich bin mehr alsbegeistert, dass wir erneut solch eine Partnerschaft mit ihmeingegangen sind. Wir freuen uns auf den Kampf dieses Wochenende undhoffen auf die gleiche Leistung wie 2015, damit er weiterhinungeschlagen bleibt! Die Zusammenarbeit führt die Tradition derMarke fort, den noblen Boxsport zu unterstützen und die Legende derLegenden zu feiern"Floyd Mayweather Jr. erklärte: "Ich bin stolz auf meinePartnerschaft mit Hublot. Wenn ich kämpfe, dann trage ich was ichwill und Hublot hat den besten Platz auf meinen Hosen. Wir habeneinen großen, wichtigen Deal, an den Sie sich für immer erinnernwerden. Er ist zeitlos."Als Weltmeister der fünf wichtigsten Verbände hat Mayweather Titelim Superfeder- bis zum Halbmittelgewicht gewonnen und ist linearerWeltmeister in vier verschiedenen Gewichtsklassen, einschließlichzweimal im Weltergewicht. Der Boxer, der ungeschlagen ist, seit ersich den ersten Weltmeistertitel im Jahr 1998 erkämpfte, bringt eineunüberbietbare, taktische Brillanz in den Ring, die ihn von allenanderen unterscheidet.Die Big Bang Unico King Gold Jewellery strahlt genauso wieMayweather im Ring und gewinnt jede Runde. Die Strategie beider zumSieg: ein gewagter und mutiger Stil. Das richtige Timing zählt, auchim Ring. Mit der Big Bang Unico King Gold Jewellery ist man bereitfür den Kampf und am Hebel der Zeit.ÜBER HUBLOT"Hublot - Ein anderer Weg des Fortschritts". Das sagen Kennerdieses Schweizer Luxusuhrenherstellers, bei dem jeder Augenblick alsVorwärtsbewegung die Zukunft in atemberaubender Geschwindigkeitbegründet. Ein Traum, den Hublots Chairman Jean-Claude Biver mit CEORicardo Guadalupe in die Welt gesetzt hat, als sie 2004 die Markeübernahmen. Diese beiden Männer sind verantwortlich für dieVerwandlung der Marke Hublot in eine echte Erfolgsstory, bei der BigBang, Classic Fusion und die MP Manufacture Pieces Collection Symbolefür eine Tradition im ständigen Wandel sind.Mit manufaktureigenen Komplikationen - darunter preisgekrönteMinutenrepetitionen und Tourbillons -, revolutionären Materialien wiedem patentierten und kratzfesten Magic Gold oder der farbigenKarbonfaser Texalium und transparenten und farbigen Saphirgehäusenund nicht zuletzt der Zusammenarbeit mit Weltklassepartnern wieFerrari, FIFA(TM) Weltmeisterschaft und Italia Independentkennzeichnet sich Hublot vor allem durch seine Kunst der Fusion. EinePhilosophie, welche die Tradition in die Zukunft überführt.Pressekontakt:Annabelle GalleyT +41(0)22-990-90-00a.galley@hublot.chOriginal-Content von: Hublot, übermittelt durch news aktuell