Flowmon veröffentlicht nächste Generation seiner Netzwerkperformance-Überwachungs- und Diagnoselösung

Brno, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) - - Verbesserte, umsetzbare Sichtbarkeit in allen Netzwerken, vordefinierte Dashboards und Benutzerbefähigung helfen den NetOps Teams, digitale Ziele mit der sich ständig ändernden Geschäftsrealität in Einklang zu bringenFlowmon Networks, ein globales Netzwerkintelligenz-Unternehmen, hat die allgemeine Verfügbarkeit von Flowmon 11 angekündigt. Damit wird eine neu definierte Benutzerergonomie eingeführt, die die Fehlerbehebung im Netzwerk drastisch rationalisiert. Die insgesamt verbesserte UX hilft den NetOps-Teams, mit den steigenden Geschäftsanforderungen Schritt zu halten, ohne die Leistung und Zuverlässigkeit der digitalen Umgebungen zu beeinträchtigen.In den jüngsten Jahren haben Unternehmen die Annahme von BYOD, dem Internet der Dinge und der Cloud-first-Strategie stark vorangetrieben, um flexibler zu sein und ihre Geschäftstätigkeit besser skalieren zu können. Diese Trends haben zweifellos nicht nur Vorteile, sondern auch neue Sichtbarkeitslücken mit sich gebracht und den Druck auf Unternehmen verstärkt, das sie die von ihren digitalen Umgebungen geforderte Leistung aufrechterhalten wollen. Dank verbesserter verwertbarer Einblicke in alle Netzwerke, schneller Bereitstellung und unkomplizierter Einrichtung trägt Flowmon 11 dazu bei, Sichtbarkeitslücken zu schließen und Leistungsvorfälle proaktiv zu identifizieren und darauf zu reagieren."Flowmon 11 ist das Ergebnis unserer Bemühungen, den NetOps-Teams verwertbare Informationen mit reibungsloser Bereitstellung, einfacher Einrichtung und sofortigem Nutzen zu liefern", sagt Petr Springl, VP Product & Engineering bei Flowmon Networks. "Mit einem neu gestalteten Dashboard und einem integrierten Workflow können die NetOps Teams Probleme mühelos finden, analysieren und beheben und sich auf die Unterstützung der Kerngeschäftsziele konzentrieren. All dies im großen Maßstab und in einer Vor-Ort-, Datacenter-, SDN-, Cloud- und hybriden Umgebung mit buchstäblich einem Mausklick".Bibliothek mit vordefinierten Dashboards bietet sofortigen Nutzen für BenutzerUm den Aufwand, die erforderlichen Fähigkeiten und den Zeitaufwand für die Konfiguration von Ansichten und Dashboard zu minimieren, hat Flowmon so genannte Presets eingeführt; eine Bibliothek von vordefinierten Dashboards für eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Benutzer wählen einfach die gewünschte Voreinstellung und erhalten sofortigen Zugriff auf verwertbare Informationen, was die Überwachung neuer Dienste zum Beispiel erheblich rationalisiert.Die Voreinstellungen spiegeln die häufigsten Bedürfnisse von Flowmon-Benutzern wider, wie z. B. Überwachung von Videokonferenzdiensten, Streaming-Diensten, Nutzung von VPM, Überwachung von SaaS wie Office 365, G Suite, sozialen Netzwerken sowie einer Reihe von Unternehmensprotokollen (DNS, DHCP, ...), verschlüsselter Verkehrsanalyse und Mediendiensten. Sobald die Voreinstellungen übernommen wurden, werden con Flowmon automatisch zugehörige Profile, Berichtskanäle, Widgets und Dashboards erstellt.Neben anderen neuen Funktionen zeichnet sich Flowmon 11 durch Einfachheit, Flexibilität und Zuverlässigkeit aus und ermöglicht den Anwendern Folgendes:- Deutliche Verkürzung der MTTR durch einfaches Umschalten zwischen vordefinierten Dashboards, um verschiedene Ansichten (Performance, Netzwerke, Sicherheit, Anwendung) zu erhalten; verfügbar mit einem Klick. - Ganzheitlichen Zugriff auf Informationen aus der gesamten Lösung mit vollständigen Anpassungsoptionen über konsolidierte Berichte. - Durchführen entscheidender Aktionen mit kompakter Übersicht - Neue High-Level-Widgets stellen sicher, dass jederzeit Einblicke in das gesamte System zur Verfügung stehen, mit Statusberichten über Infrastruktur, Anwendungsbereitstellung oder die Anzahl von Sicherheitsvorfällen einschließlich deren Schwere. - Ausführen von Multi-Tenant-Umgebungen (für MSPs) - Verschiedene Kunden können eine Appliance gemeinsam nutzen, wobei jeder die Daten nur anwendungsspezifisch von dem ihm zugewiesenen Profil aus sieht.Verfügbarkeit und weitere RessourcenFlowmon 11 ist jetzt für alle Flowmon-Kunden verfügbar.Erfahren Sie mehr über den neuen Flowmon 11 in diesem Blog: https://www.flowmon.com/en/blog/flowmon-11-insight-at-your-fingertipsSehen Sie sich die interaktive Online-Demo von Flowmon an: https://www.flowmon.com/en/try-online-demoInformationen zu FlowmonFlowmon (https://www.flowmon.com/en/overview) schafft eine sichere und transparente digitale Umgebung, in der Menschen das Netzwerk unabhängig von seiner Komplexität verwalten.Pressekontakt:Lukas DolnicekPR & CommunicationsT: +420-530-510-616E: lukas.dolnicek@flowmon.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1194378/Flowmon_11_Dashboard.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1194379/Flowmon_11_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121926/4631803OTS: Flowmon NetworksOriginal-Content von: Flowmon Networks, übermittelt durch news aktuell