Flowmon schließt sich der IBM Security App Exchange-Community an

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Finanztrends Video zu IBM



mehr >

Brno, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) - Flowmon für QRadar ist Teil der gemeinsamen Entwicklung, um den sich abzeichnenden Bedrohungen voraus zu seinFlowmon Networks, ein globales Netzwerkaufklärungsunternehmen, stellte heute seine neue QRadar App vor, die sich in die IMB-Sicherheitstechnologie integriert, um die Früherkennung von Bedrohungen (https://www.flowmon.com/en/sol utions/security-operations/network-behavior-analysis-anomaly-detection) zu verbessern, die Priorisierung von Events zu erleichtern, indem ihr Umfang und ihre Auswirkungen verstanden werden, und um die Lösungszeit zu verkürzen und somit ernsthafte Schäden zu verhindern.Sicherheitsinformations- und Event-Management-Systeme (SIEM) gelten als Eckpfeiler der Unternehmenssicherheit, da sie Daten aus verschiedenen Quellen sammeln und eine ganzheitliche Sicht auf den Gesundheitszustand der jeweiligen Organisation bieten. Flowmon ist eine Lösung zur Analyse des Netzwerkverkehrs (https://www.flowmon.com/en/overview) , die in IBM Security QRadar integriert ist, um eine tiefe Netzwerktransparenz (https://www.flowmon.com/en/solutions/net work-and-cloud-operations/flow-monitoring) und Verhaltensanalyse zu ermöglichen, damit Administratoren Datenrauschen deuten und schnell auf Sicherheitsvorfälle reagieren können."Viele Kunden integrieren unsere Lösung mit QRadar. Die brandneue App bietet eine außergewöhnliche Benutzeroberfläche, die den Betriebsablauf erheblich rationalisiert", so Petr Springl, Director of Products bei Flowmon Networks. "Anhand der zusätzlichen Analyse des Flowmon-Netzwerkverkehrs, die durch tiefe Integration ermöglicht wird, sind Unternehmen nun in der Lage, erkannte Events direkt in QRadar schnell zu analysieren und zu priorisieren, ohne zwischen den Schnittstellen wechseln zu müssen."Die zentralisierte Analyse von QRadar sammelt und verarbeitet Informationen von allen Geräten im Unternehmensnetzwerk. Flowmon versorgt QRadar mit detaillierten Einblicken in den Netzwerkverkehr und informiert automatisch über Betriebsprobleme, Anomalien und mögliche verdächtige Aktivitäten.Mit der neuen App können Flowmon-Kunden ihre Lösung einfach mit QRadar verknüpfen und von Folgendem profitieren: - Reaktion auf diversifizierte Risikoszenarien durch Hinzufügen von Systemprotokollquellen (z. B. Authentifizierung und ID-Management) zur Analyse. - Rationalisierte Ausführung von Unternehmensrichtlinien mit einem hohen Grad an Automatisierung. - Neue Ansichten zu Abläufen und Events direkt in QRadar, ohne zwischen verschiedenen Schnittstellen zu wechseln.Flowmon schafft eine sichere und transparente digitale Umgebung, in der Menschen das Netzwerk unabhängig von seiner Komplexität verwalten. Mithilfe von Machine Learning, Heuristiken und erweiterten Analysen können IT-Experten die Leistung verbessern und Risiken in Vor-Ort-, Rechenzentrums- und Cloud-Umgebungen reduzieren."Wir waren auf der Suche nach einer fortschrittlichen Lösung zur Analyse des Netzwerkverkehrs, die sich nahtlos in IBM Security QRadar für das Sicherheitsmanagement integrieren lässt. Flowmon erwies sich als die richtige Wahl, da es unsere vorhandenen Daten mit Netzwerk-Einsichten und hoher Genauigkeit bei der Erkennung von Cyber-Bedrohungen ergänzt. Die Integration von Flowmon und QRadar über die neue App ist der nächste Schritt, der einen interaktiven Arbeitsbereich für das SecOps-Team schafft. Alles wird direkt in QRadar erledigt, was bei Jagd auf Bedrohungen, die ein Netzwerk infiltrieren, Zeit für Untersuchungen und Reaktionen spart, so Peter Magula, Leiter der IT-Sicherheitsabteilung der OTP Bank Slovakia, Mitglied der KBC Group.Verfügbarkeit der QRadar App von FlowmonDie neue QRadar App von Flowmon wird in zwei Paketen ausgeliefert. Das erste ist die Anwendung selbst, die den Flowmon-Untersuchungs-Workflow direkt von der IBM QRadar-Schnittstelle aus bereitstellt. Das zweite Paket enthält den Konnektor (DSM) und den Log-Korrelationsregelsatz für die empfangenen Syslog-Daten. Beide Pakete sind als kostenlose Erweiterung über IBM Security App Exchange (https://exchange.xforce.ibmcloud.com/hub/?q=flowmon) für Flowmon-Kunden mit gültigem Gold- oder Premium-Support erhältlich.Informationen zu FlowmonFlowmon (https://www.flowmon.com/en/overview) schafft eine sichere und transparente digitale Umgebung, in der Menschen das Netzwerk unabhängig von seiner Komplexität verwalten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1136735/Flowmon_Networks_Infographic.jpgLogo - http://mma.prnewswire.com/media/590352/Flowmon_Networks_Logo.jpgPressekontakt:Lukas Dolnicek, PR & CommunicationsT: 00 420 530 510 616E: lukas.dolnicek@flowmon.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121926/4555363OTS: Flowmon NetworksOriginal-Content von: Flowmon Networks, übermittelt durch news aktuell