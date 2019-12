Flowmon liefert Cloud-native Netzwerk-Traffic-Analysen mit Packet Mirroring von Google Cloud

Brno, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) - Flowmon Networks(https://www.flowmon.com/en), ein Netzwerkintelligenzunternehmen, kündigte dieErweiterung seiner nativen Cloud-Sichtbarkeit an, um diePacket-Mirroring-Funktion von Google Cloud zu unterstützen. Die neueFunktionalität ermöglicht es Kunden, ihren Google Cloud-Traffic nativ aufFlowmon zu spiegeln, um Bedrohungen besser zu überwachen, Leistungsprobleme zubeheben und Anomalien zu erkennen.Unternehmen migrieren ihre Workloads mehr und mehr in die Cloud, aber dieLeistungs- und Sicherheitstransparenz ihrer Cloud-Assets hält damit nichtSchritt. Dies ist besonders beunruhigend für die NetOps- und SecOps-Teams, dieweiterhin für ein zuverlässiges und fehlerfreies Netzwerk verantwortlich sind.Packet Mirroring (https://cloud.google.com/blog/products/networking/packet-mirroring-visualize-and-protect-your-cloud-network) wurde kürzlich von Google Cloudeingeführt und ermöglicht es Kunden, rohen Netzwerk-Traffic in der VirtualPrivate Cloud (VPC)-Umgebung zu erhalten. Damit werden Einschränkungen bei derCloud-Transparenz überwunden. Flowmon nutzt diese Funktion, um dieNetzwerk-Traffic-Analyse (https://www.flowmon.com/en/solutions/network-and-cloud-operations/netflow-ipfix/network-traffic-monitoring) sowohl aus Performance-als auch aus Sicherheitsgründen in der Google Cloud freizuschalten."Packet Mirroring von Google Cloud ist eine großartige neue Funktion, mit derCloud-Traffic genauso überwacht werden kann, wie es Kunden lokal gewohnt sind",so Pavel Minarik, Chief Technology Officer bei Flowmon Networks. "IT-Teamsmüssen die Dienste am Laufen halten, aber auch ungewöhnliche Traffic-Mustererkennen, die auf eine Sicherheitsverletzung hinweisen. Mit Flowmon und PacketMirroring ist dies nun auch für Google Cloud-Assets verfügbar."Packet Mirroring ist ein virtualisiertes Äquivalent zu Netzwerk-Taps. Es lieferteine Kopie des Traffics in Form von Rohdatenpaketen an Überwachungs- undSicherheitsgeräte zur weiteren Analyse. Gespiegelte Pakete werden an eineninternen Lastausgleich und von dort an eine Instanzgruppe von einem odermehreren Flowmon Collectors(https://www.flowmon.com/en/products/appliances/netflow-collector) mit einerintegrierten Flowmon-Sonde gesendet. Von diesem Zeitpunkt an steht den Kundendie volle Leistungsfähigkeit von Flowmon zur Verfügung, mit einem ebenso hohenMaß an Transparenz, wie sie es von lokalen oder privaten Cloud-Implementierungengewohnt sind.Mit Flowmon und Packet Mirroring können Kunden folgendermaßen profitieren:- Frühzeitige Reaktion auf Bedrohungen und verkürztedurchschnittliche Reaktionszeit bei laufenden Vorfällen, die sichauf die Anwendungsverfügbarkeit und Datensicherheit auswirken,durch automatisierte Traffic-Analyse und Bedrohungserkennung.- Umsetzbare Erkenntnisse über Ausfälle und verminderteServiceleistung und deren Auswirkungen auf die Infrastruktur.- Optimierung der Anwendungsleistung mit Überwachung derBenutzererfahrung.- Dynamische Auswahl von Packet-Mirroring-Quellen mit Filternund/oder Tags, um das richtige Gleichgewicht zwischenÜberwachungskosten und Transparenz zu erreichen."Netzwerke werden immer komplexer, daher ist die Transparenz des Datentrafficsentscheidend für die Vermeidung von Sicherheitsverletzungen und Angriffen", soMahesh Narayananan, Produktmanager bei Google Cloud. "Mit Packet Mirroring habenunsere Kunden jetzt die Möglichkeit, Einbrüche in das Netzwerk proaktiv zuerkennen, Probleme mit der Anwendungsleistung sowohl für die Compute Engine alsauch für die Google Kubernetes Engine zu analysieren und zu diagnostizieren, undzwar in allen Regionen und für alle Maschinentypen."Flowmon ist eine einzige Lösung, die Tools für NetOps und SecOps gleichermaßenbietet. Durch die Aufnahme von Packet Mirroring in den Funktionsumfang wird dieMarktführerschaft bei nativen Cloud-Monitoring-Tools weiter ausgebaut. NebenGoogle Cloud ermöglicht Flowmon seinen Kunden auch die native Überwachung derAmazon VPC-Infrastruktur und von Microsoft Azure.Weitere Informationen finden Sie hier: Flowmon Blog-Post(https://www.flowmon.com/en/blog/google-cloud-packet-mirroring), Google CloudsVPC Packer-Mirroring-Blog-Post (https://cloud.google.com/blog/products/networking/packet-mirroring-visualize-and-protect-your-cloud-network) oder besuchen Siedie VPC Landing Page (https://cloud.google.com/vpc/) von Google Cloud. Informationen zu FlowmonFlowmon Networks (http://www.flowmon.com/) unterstützt Unternehmen dabei, ihreComputernetzwerke sicher zu verwalten und zu schützen.