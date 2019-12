Flowhaven erhält von Global Founders Capital angeführte Seed-Finanzierung in Höhe von 5,2 Mio. USD, um Beziehungsmanagement im Markenlizenzgeschäft zu modernisieren

Helsinki (ots/PRNewswire) - Flowhaven (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2663743-1&h=2558500402&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2663743-1%26h%3D1423930032%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.flowhaven.com%252F%26a%3DFlowhaven&a=Flowhaven), die einzige Markenlizensierungslösung, die auf derweltweiten Nummer Eins unter den CRM Plattformen Salesforce (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2663743-1&h=2113668338&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2663743-1%26h%3D1498397169%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.salesforce.com%252F%26a%3DSalesforce&a=Salesforce) aufbaut, gibt heute denAbschluss einer Seed-Finanzierung in Höhe von 4,75 Millionen Euro (5,2 MillionenUSD) bekannt. Die Investitionsrunde wurde von Global Founders Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2663743-1&h=3115242504&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2663743-1%26h%3D2313176519%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globalfounderscapital.com%252F%26a%3DGlobal%2BFounders%2BCapital&a=Global+Founders+Capital) unter Beteiligung bestehender Investoren angeführt, zudenen Icebreaker.vc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2663743-1&h=1344049614&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2663743-1%26h%3D1235403368%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ficebreaker.vc%252F%26a%3DIcebreaker.vc&a=Icebreaker.vc) und die finnische Regierung zählen.Global Founders Capital investiert in Startups, die bestehende Märkterevolutionieren oder neue Märkte schaffen. Zu den Portfolioinvestitionen gehörenunter anderem Facebook, Slack, Trivago, Canva und Eventbrite."Die Lizenzierung von Marken ist eine schnell wachsende Branche mit einer großenChance für technologiegestützte Weiterentwicklung. Flowhaven leistet dies mitechter Passion, tiefer Branchenkenntnis und starker Kundenorientierung. Wir sindsehr glücklich darüber, Flowhaven in die Global Founders Capital Familieaufnehmen zu können und freuen uns darauf, gemeinsam ein Unternehmen aufzubauen,das eine neue Kategorie definiert", erklärt Philippe Klintefelt Collet, Partnerbei Global Founders Capital.Icebreaker.vc ist eine VC-Firma mit Fokus auf softwaregetriebene Unternehmen inSkandinavien und den baltischen Staaten. Icebreaker.vc und Flowhaven arbeitenseit 2018 zusammen, wobei der Schwerpunkt auf internationalem Wachstum und derBeschleunigung von Vertrieb und Marketing liegt."Flowhaven ist eines der besten Beispiele für unseren Investitionsfokus, da dasUnternehmen über fundierte Branchenkenntnisse und eine softwaregetriebene Lösungfür eine zunehmend globale Aufgabe verfügt. Wir sind stolz darauf, das Team beidieser Investitionsrunde weiterhin zu unterstützen und begrüßen Global FoundersCapital als Neuzugang an Bord. Wir freuen uns sehr auf die bevorstehendeBeschleunigung des internationalen Geschäfts von Flowhaven", sagt AleksiPartanen, Partner bei Icebreaker.vc.Flowhaven wird die Mittel nutzen, um seine Mission zur Modernisierung derMarkenlizenzbranche fortzusetzen, seine Vertriebs- und Marketingaktivitäten aufder ganzen Welt auszuweiten, die Produktentwicklung zu fördern undSchlüsselpositionen zu besetzen."Um langfristig erfolgreich zu sein, wollten wir hervorragende Investoreneinbinden, die bereits Unternehmen geholfen haben, ihr Wachstum zu beschleunigenund nachhaltig zu gestalten. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mitIcebreaker.vc fortzusetzen und einen für beide Seiten vorteilhaften gemeinsamenWeg mit Global Founders Capital anzutreten", erklärt Kalle Törmä, CEO undGründer von Flowhaven.Diese Finanzierungsrunde setzt ein außergewöhnliches Wachstumsjahr fort, in demFlowhaven seinen Kundenstamm erweitert, in den USA und Großbritannien expandiertund seinen Marktanteil weltweit verdreifacht hat. Das Unternehmen hat im Jahr2019 Partnerschaften mit global tätigen Unternehmen wie Globosat, Gruner+Jahr,Crunchyroll und weiteren geschlossen.Flowhaven wurde 2016 von Törmä gegründet und ist eine hochmoderneTechnologieplattform, die Markenlizenzprofis hilft, ihre Arbeitsabläufe zuoptimieren und den Umsatz zu steigern.Pressekontakt:Kalle Törmäkalle.torma@flowhaven.com+1 888-720-0935Flowhaven.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1041289/Flowhaven_Co_founders.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1041290/FLOWHAVEN_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139410/4463468OTS: FlowhavenOriginal-Content von: Flowhaven, übermittelt durch news aktuell