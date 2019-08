Flowfood - einfach gesund gut drauf sein (FOTO)

Bad Nauheim (ots) -Der neue Ernährungstrend: Flowfood auf Basis aktuellerErkenntnisse der Neuro- und ErnährungswissenschaftenNeurotrition beschreibt die Wechselwirkung zwischen Gehirnfunktion(Neurofunction) und der Ernährung (Nutrition). Lebensmittel,Lebensmittelinhaltsstoffe und auch spezielle Ernährungsformen, wieeine vegetarische, vegane oder auch eine "Low Carb" Ernährung könnendie Gehirnfunktionalität und die Gehirnaktivität modulieren undbeeinflussen. Andererseits beeinflusst auch das Aktivitätsmuster imGehirn die Qualität und die Quantität der Lebensmittelauswahl. ZumBeispiel im Flow. Im Flow funktioniert vieles wie von selbst: Bei derArbeit, im Studium oder in der Schule, im Sport oder Freizeit. Vielesfällt leichter, Herausforderungen werden mit links gemeistert, undman ist einfach besser drauf. Die aktuellen Erkenntnisse der Neuro-und Ernährungswissenschaften bestätigen: Mit dem, was wir essen undtrinken können wir selbst viel dazu beitragen, in diesen Flow zukommen und darin zu bleiben. Neben einem Mehr an Achtsamkeit undBewegung helfen eine bewusste Lebensmittelauswahl und die dazupassenden Rezepte. Die Ernährungswissenschaftler Uwe Schröder undGünter Wagner und die Profi-Köchin Anna-Lena Böckel haben jetzt dieaktuellen Erkenntnisse in einem Handbuch mit über 80Flowfood-Rezepten für ein mehr an Energie, Konzentration und Leistungzusammengetragen.Flowfood: Hirnsignale für gute Laune und Lust auf LeistungZu den wichtigsten durch die Ernährung zu beeinflussendenBotenstoffen im Gehirn gehören Serotonin und Dopamin. Serotonin wirdals »Glückshormon« bezeichnet, denn es gibt uns das Gefühl derGelassenheit und inneren Ruhe. Dopamin braucht das Gehirn für dieAufmerksamkeit. Aber auch Freude, Motivation, Neugierde, Ausdauer undSelbstvertrauen stehen in enger Beziehung zum Dopamingehalt imGehirn. Die Inhaltsstoffe der verzehrten Lebensmittel bestimmen mit,wie viel Serotonin und Dopamin unser Körper selbst bildet.Eiweißreiche pflanzliche Lebensmittel ermöglichen ein Maximum derDopamin-Bildung. Vor Prüfungen, sportlichen Wettkämpfen und wichtigengeistigen Anforderungen bietet es sich deshalb an, eine Extraportionpflanzliches Eiweiß in Form von Riegeln, Studentenfutter oderEnergiebällen aufzunehmen zur Dopaminbildung, so Günter Wagner vomDeutschen Institut für Sporternährung e.V., Bad Nauheim.Mehr Eiweiß für den sportiven FlowMangelnde Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit,Lustlosigkeit und eine hohe Infektanfälligkeit gehen oft mit einersuboptimalen Eiweißversorgung einher. Auch hier kann die zeitgemäßeFlowfood-Ernährung helfen. Im Rahmen der vegetarischenFlowfood-Ernährung wird der Eiweißbedarf über gut kombiniertenatürliche Lebensmittel gedeckt, wie zum Beispiel Getreide mit Milchoder Sojadrink, Bio-Joghurt mit Weizenkeimen. Als Hauptmahlzeit gutgeeignet sind Hirse mit Kichererbsen oder auch die klassischeErbsensuppe mit (Vollkorn)-brötchen.Im Flow mit der Ausdauer: Natürlicher Kohlenhydrat-Mix für dieFunktionalitätSowohl der klassische Team-Freizeitsport als auch dieAusdauersportarten wie Laufen, Radfahren, Triathlon, Schwimmen oderInlineskaten können den Bedarf an Kohlenhydraten je nach Intensitätdeutlich erhöhen. Mit selbstgemachten Flowfood-Riegeln undFlowfood-Gels können die Kohlenhydrataufnahme schnell erhöht und beiBedarf die Kohlenhydratbilanz magenfreundlich mit ausreichendKohlenhydraten ausgeglichen werden. So wird der sportive Flowzeitlich prolongiert.Flowfood - Snacks für mehr Energie, Fitness und Konzentration80 Rezepte für Riegel, Bällchen, Sportgels und Co.pala-verlag Darmstadt - ISBN: 978-3-89566-386-4.Pressekontakt:Für ein Interview zum Thema Flowfood-Ernährung stehen Ihnen FrauAnna-Lena Böckel und die Ernährungswissenschaftler Uwe Schröder undGünter Wagner vom Deutschen Institut für Sporternährung gern zurVerfügung.Kontakt:Uwe Schröder: u.schroeder@dise.onlineGünter Wagner: g.wagner@dise.onlineAnna-Lena Böckel: alb@sports-nutrition.proRedaktionen und Journalist*innen können direkt ein kostenfreiesRezensionsexemplar anfordern beim: pala-verlag GmbH, Rheinstraße 35,64283 Darmstadt, info@pala-verlag.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Sporternährung e. V., übermittelt durch news aktuell