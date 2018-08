Flower King Eco-Engineering: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Akzo Nobel":

Für die Aktie Flower King Eco-Engineering aus dem Segment "Umwelt- und Facility Services" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shanghai am 14.08.2018 ein Kurs von 10,38 CNH geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Flower King Eco-Engineering auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Flower King Eco-Engineering. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Flower King Eco-Engineering damit 40,77 Prozent unter dem Durchschnitt (1,71 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Commercial Services" beträgt 1,8 Prozent. Flower King Eco-Engineering liegt aktuell 40,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Flower King Eco-Engineering beträgt das aktuelle KGV 19,86. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Commercial Services" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Flower King Eco-Engineering ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.