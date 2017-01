Flottillenadmiral Kay-Achim Schönbach wird neuer Kommandeur der Marineschule Mürwik (FOTO)

Flensburg (ots) -Am Dienstag, den 31. Januar 2017, wird das Kommandeursbüro an derMarineschule Mürwik (MSM) neu besetzt. Flottillenadmiral Kay-AchimSchönbach (51) wird das Kommando über die Offiziersschule der Marinevon Kapitän zur See Stephan Annighöfer (53), stellvertretenderKommandeur und Leiter Lehre, erhalten. Die Übergabe wird vonFlottillenadmiral Rainer Endres (59), Abteilungsleiter Personal/Ausbildung/ Organisation (PAO) im Marinekommando, durchgeführt.Kapitän zur See Stephan Annighöfer hatte kurzfristig dieAmtsgeschäfte des Kommandeurs Ende August 2016 übernommen, weilFlottillenadmiral Schönbach zu dieser Zeit noch die "Standing NATOMaritime Group 2" im Ägäischen Meer als Kommandeur führte.Flottillenadmiral Kay-Achim Schönbach wird nun die Geschicke derSchule und die Ausbildung des Führungsnachwuchses der Marine lenken.Dabei ist ihm auch das Segelschulschiff "Gorch Fock" unterstellt. Mitihm erhält die MSM einen einsatzerprobten Kommandeur, derzusammengerechnet gut 15 Jahre Seefahrt, unter anderem als Kommandanteiner Fregatte und als Kommandeur eines Fregattengeschwaders, erlebthat. Einen Teil seiner Ausbildung durchlief der studierte Pädagogedabei in den Niederlanden. Zuletzt war Flottillenadmiral Schönbachvon 2014 bis 2016 im Bundesministerium der Verteidigung in derAbteilung Militärpolitik und Einsatz als Referatsleiter für dieRegion Europa/ Eurasien und Arktis eingesetzt.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Flottillenadmiral Kay-AchimSchönbach wird neuer Kommandeur der Marineschule Mürwik" eingeladen.Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitigeAnmeldung gebeten.Termin:Dienstag, den 31. Januar 2017. Eintreffen bis spätestens 10.40Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Haupttor Marineschule Mürwik, Kelmstraße 14, 24944 FlensburgProgramm:10.50 Uhr Antreten Soldaten und ziviles Personal10.50 Uhr Gäste haben ihre Plätze eingenommen11 Uhr 1. Musikstückanschl. Ansprache Kapitän zur See Stephan Annighöferanschl. Ansprache Flottillenadmiral Rainer Endresanschl. 2. Musikstückanschl. Übertragen der Kommandogewaltanschl. 3. Musikstückanschl. Ansprache Flottillenadmiral Kay-Achim Schönbach12 Uhr Ende der VeranstaltungAnmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem der digitalenPressemappe beiliegenden Anmeldeformular bis Montag, den 30. Januar2017, 15 Uhr beim Pressestabsoffizier unter der Fax-Nummer +49(0)461-3135-5990 zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineFregattenkapitän GabrysTelefon: 0461-3135-5611timgabrys@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell