Flottenzuwachs bei AIDA Cruises: AIDAmira verstärkt ab 2019 Selection Programm / Kreuzfahrten im Süden Afrikas ab sofort buchbar

Rostock (ots) - AIDA Cruises erweitert seine Flotte ab 2019 um einweiteres Schiff. AIDAmira, so der Name des zukünftigenKreuzfahrtschiffs, wird künftig für das Selection Programm von AIDAeingesetzt.Felix Eichhorn, President AIDA Cruises, erklärt: "Das Feedbackunserer Gäste und die hohe Nachfrage nach unserem AIDA SelectionProgramm spornt uns immer weiter an, unsere Routenvielfalt zuerweitern und neue Traumziele in den schönsten Regionen der Weltanzulaufen. Daher sind wir sehr froh, so kurzfristig innerhalb derCosta-Gruppe mit der Costa neoRiviera das perfekte Schiff für unsereEntdeckerflotte gefunden zu haben. Viele unserer Gäste wünschen sichschon lange AIDA Reisen nach Südafrika. Ich bin froh, dass wir diesenWunsch nun erfüllen können."AIDAmira passt aufgrund ihrer Größe und Bauart hervorragend in dieReihe der bisherigen drei Selection Schiffe. AIDAaura, AIDAcara undAIDAvita reisen bereits seit 2017 auf außergewöhnlichen Routen undhaben bereits mehr als 157.000 Gäste begeistert. DasEntdeckerprogramm AIDA Selection ist ideal für weltoffene Entdecker,die Land und Leute auf besonders intensive und einzigartige Weiseerleben möchten.Bevor AIDAmira unter seinem neuen Namen auf große Fahrt geht, wirddas Schiff aufwendig umgebaut und neu gestaltet. Auf dem großzügigenSonnendeck des 216 Meter langen Schiffs wird es zwei große Pools undzwei Whirlpools geben. Von den 624 Kabinen sind 96 als Suitenvorgesehen, davon 80 mit Balkon. In sechs Bars und sechs Restaurantswerden die Gäste kulinarisch verwöhnt. Die erste Reise tritt AIDAmiraam 4. Dezember 2019 ab Palma de Mallorca an.Ganz neu im AIDA Programm wird auch die Route von AIDAmira sein:Im Dezember 2019 haben die Gäste zum ersten Mal die Möglichkeit, mitAIDAmira die Naturwunder im südlichen Afrika zu erleben. Start- undZielhafen der 14-tägigen Route "Südafrika & Namibia" ist Kapstadt.Weitere Häfen sind Durban, East London und Lüderitz am Rande derNamib-Wüste. Absolutes Highlight der Reisen sind die mehrtägigenStopps in Kapstadt, so dass die Gäste viel Zeit zum Erkunden vonAttraktionen wie dem Tafelberg und dem Lion's Head haben. Auch in derWalfischbucht in Namibia bleibt AIDAmira über Nacht. In der großenLagune zwischen Wüste und Meer können die Gäste exotische Tierebeobachten. Die Reisen mit AIDAmira sind ab sofort buchbar.Während AIDAmira ab Dezember 2019 die AIDA Flotte erweitert, trittNeuzugang AIDAnova bereits im November 2018 ihre ersten Reisen an. ImFrühjahr 2021 und 2023 folgen die beiden Schwesterschiffe vonAIDAnova. Damit wird die AIDA Flotte dann 16 Schiffe umfassen.Alle Infos zu den Reisen von AIDAmira sind aufwww.aidaselection.de zu finden. Buchung im Reisebüro, auf www.aida.deoder im AIDA Kundencenter unter 0381/ 202 7070 07.Bildmaterial steht auf www.aida.de/presse zum Download bereit.