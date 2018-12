Flottenmanager G7, unterstützt von globalen Schwergewichten, schließt Rekord-Finanzierungsrunde über 320 Millionen USD ab, was zu einer beschleunigten Realisierung des intelligenten Flottenmanagements und autonom fahrender LKW beitragen wird

Peking (ots/PRNewswire) - G7, Chinas führendes Unternehmen imBereich "Internet der Dinge" (IoT), gab heute bekannt, dass es imOktober eine Rekord-Finanzierungsrunde über 320 Millionen USDabschließen konnte. Die Finanzierungsrunde wurde u. a. von TotalEnergy Ventures (TEV) International, Tencent und GLP unterstützt.Ziel ist es, die Realisierung des intelligenten Flottenmanagementsund autonom fahrender LKW weiter zu beschleunigen.Zu den neuen Investoren zählen HOPU Investments, China BroadbandCapital (CBC), iFoF, Mount Morning Capital, Total Energy Ventures undTH Capital. Die bestehenden Anteilseigner - unter anderem GLP, Bankof China Investment und Tencent - nahmen an der neuen Runde teil. Inüber einem Jahr hat G7 damit in mehreren Finanzierungsrunden zirka500 Millionen USD an Investitionsgeldern eingenommen und ist zu einemder wertvollsten IoT-Unternehmen der Welt aufgestiegen.G7 ist strategische Kooperationen mit wichtigen LKW-Herstellerneingegangen, darunter Volvo, Scania, Futon, GAC, FAW und DongfengMotor. Mit seiner proprietären "AIoT"-Plattform (ArtificialIntelligence in IoT = künstliche Intelligenz im Internet der Dinge)erfasst G7 zahllose Echtzeitdaten von LKW und nutzt KI-Technologien,um Fahrzeugen eine Vernetzung zu ermöglichen. Das ermöglichtFlottenbetreibern zudem ein One-stop-Management. G7, das über 60.000Kunden und über 800.000 gewerbliche Fahrzeuge unterstützt, ist nundie weltweit größte integrierte Flottenmanagement-Plattform.Prognosen zufolge wird der globale Markt für autonom fahrende LKWvon 2018 bis 2023 mit einer durchschnittlichen jährlichenSteigerungsrate (CAGR) von 5,8 Prozent wachsen. In Reaktion auf diezunehmenden Sicherheitsvorschriften im Bereich entwickelt G7 zusammenmit GLP und NIO Capital - über ein früher in diesem Jahr vereinbartesGemeinschaftsunternehmen - ein Netz für autonom fahrendenLastverkehr, das sich auf intelligente LKW der nächsten Generationmit Technologien für autonomes Fahren und neue Energieformenkonzentriert."Technologie wirkt sich tiefgreifend auf die Branche aus. Das aufdem 'Internet der Dinge', 'Big Data' und künstlicher Intelligenzaufbauende Modell intelligenten Flottenmanagements verändertfundamental, wie Flotten betrieben werden, und bringt eine neueGeneration von Logistik-Infrastruktur mit deutlich höherer Effizienzhervor. G7 freut sich darauf, mit Investoren und Partnern - über dieNutzung innovativer Technologien - zusammenzuarbeiten, um den Wandelder Branche weiter zu beschleunigen", so Xuehun Zhai, Gründer undChief Executive Officer von G7.G7 bietet Logistikunternehmen und Frachtflotten integrierteLösungen und Dienstleistungen für das Flottenmanagement an, die dieBereiche Sicherheit, Energie, Zahlungen, Finanzierung und"intelligente Ausrüstung als Dienst" umspannen. Die "G7 Smart FleetManagement Solution" hilft Kleinflottenmanagern, ihre Flotte undFahrer zu managen. Auch bietet sie im One-stop-KonzeptVerbraucherprodukte und -dienstleistungen für den Flottenbetrieb an(darunter eine Tankkarte, eine ETC-Karte sowie Kredite) - über dieVerknüpfung von Partnern in dem Ökosystem, einschließlich Banken,Fernstrecken und Tankstellen.Branchengrößen weltweit teilen G7s Vision davon, wohin sich derMarkt entwickelt. Fleetmatics - ein von Verizon übernommenesUnternehmen - bietet Software und Lösungen für das Flottenmanagementan. Fleetcor konzentriert sich auf intelligentere Tankmethoden undintelligentere Zahlungsdienstleistungen. Und neben anderenUnternehmen bietet Pilot Flying J - die größte Kette vonFernfahrer-Rastplätzen in Nordamerika (in die Buffett und Nikolainvestieren) - Lösungen zu den Themen intelligente Ausrüstung/LKW undAsset-Management an. Mit einem Portfolio, das die meistenGeschäftsfelder der obigen Unternehmen abdeckt, setzt sich G7 für dieSchaffung eines datengestützten, offenen und gemeinsam genutztenÖkosystems ein, das Logistik-Infrastruktur,Fahrzeug-Originalhersteller und Finanzinstitutionen miteinanderverbindet.Pressekontakt:Charlie Chen+86-152-1050-8234Original-Content von: G7, übermittelt durch news aktuell