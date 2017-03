Eckernförde (ots) -Am Freitag, den 31. März 2017 um 10 Uhr, wird dasFlottendienstboot "Oker" wieder im Eckernförder Marinestützpunktzurück erwartet. Während der letzten rund zweieinhalb Monate hat die55-köpfige Besatzung der "Oker", unter dem Kommando vonKorvettenkapitän Marcus Fröhling (39), in vier Ausbildungsabschnittenrund 70 Marineoffizieranwärter der Crew VII/16 ausgebildet und dabeica. 11.000 Seemeilen, rund 20.000 Kilometer, zurückgelegt.Erstmalig wurden Offizieranwärter (OA) der Marineschule Mürwik anBord eines Flottendienstbootes eingeschifft und erfuhren im Rahmeneines Bordpraktikums ihre nautische und seemännische Basisausbildung.Dies stellte auch die Stammbesatzung der "Oker" vor eine neueHerausforderung. "Im Gegensatz zur üblichen Ausbildung auf einemSegelschulschiff mussten die Offizieranwärter hier an Bord dasfehlende Bordeinsatzteam vollwertig im Rahmen der Brand- undLeckabwehr ersetzen. Was nach jedem Crewwechsel einen relativ hohenAusbildungsaufwand bedeutete", so der Kommandant. "Aber ich habe eineBesatzung gesehen, die sich mit Elan und Freude der Ausbildung der OAzugewandt hat und während des gesamten Zeitraumes darin auch nichtnachgelassen hat", so Fröhling weiter.Die Ausbildung führte nicht nur die angehenden Marineoffiziere inbisher unbekannte und anspruchsvolle Gewässer, sondern auch dieStammbesatzung. So lief die Marineeinheit neben Wilhelmshavenbeispielsweise auch die Häfen von Brest, London und Ramsund an.Highlights stellten das nächtliche Einlaufen in London unter dergeöffneten und beleuchteten Tower Bridge und die Sichtung vonPolarlichtern dar. Vor allem navigatorisch war die Reise eineanspruchsvolle Erfahrung. So hatte die "Oker" teilweise Wellen vonmehr als fünf Metern zu meistern."Ich bin stolz, dass sich meine Besatzung jeder Aufgabeprofessionell gestellt hat und so zu sehr guten Ergebnissen besondersim Bereich der Ausbildung unserer jungen angehenden Offiziere gelangtist", so das Fazit des Kommandanten.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin - EinlaufenFlottendienstboot "Oker" - eingeladen. Für die weitere Ausplanung undKoordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin :Freitag, den 31. März 2017. Eintreffen bis spätestens 9.15 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Hauptwache Marinestützpunkt Eckernförde, Am Ort 6, 24340EckernfördeAnmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem der digitalenPressemappe beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 30. März2017, 15 Uhr beim Presse- und Informationszentrum Marine unter derFax-Nummer 0431-71745-1412 oder untermarkdopizpressestellekiel@bundeswehr.org zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle KielTelefon: +49 (0) 431-71745-1410/1411E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell