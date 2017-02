Flotte! Der Branchentreff 2017: Der erste große Fuhrpark-Event des Jahres (FOTO)

Düsseldorf/Bonn (ots) -Am 22. und 23. März 2017 trifft sich die deutsche Fuhrpark-Branchezur großen Netzwerk-Messe 'Flotte! Der Branchentreff'. Auf demGelände der Messe Düsseldorf werden rund 200 Aussteller auf über9.000 Quadratmetern mobile Innovationen und effektive Alltagslösungenfür Gewerbekunden präsentieren. Begleitend vermittelt einumfangreiches Vortrags- und Workshop-Programm das allerneuestePraxis-Wissen und ermöglicht individuellen Austausch mit Experten.Fahrzeugspezialisten beleuchten in einer großen Podiums-Diskussiondas aktuelle Zukunftsthema im Bereich Verkehr: 'Autonomes Fahren -Fluch oder Segen?'.Das umfangreiche Fachprogramm von 'Flotte! Der Branchentreff'bietet großen, mittelständischen und kleinen Unternehmengleichermaßen die perfekte Gelegenheit, den firmeneigenen Fuhrparkauf den neuesten Stand zu bringen. Allein 22 großeAutomobilhersteller von Audi über Ford, Mercedes und Maserati bis VWzeigen Fahrzeugfavoriten und -zubehör. Die großenTechnologie-Unternehmen, Leasing-Firmen, Versicherungsgesellschaftenund Serviceanbieter der Branche sind ebenfalls vertreten. DarunterAral, Carglass, HDI, Sixt oder die Dekra. Fachbesucher profitierenvon hervorragenden Konditionen und maßgeschneiderten Flottenlösungen.Insgesamt 29 Vorträge werden angeboten. Schwerpunkte sind die neueCockpit Connectivität, wie gebrauchte Fahrzeuge clever aussteuertwerden oder effizientes Schadenmanagement funktioniert.Während der gesamten Dauer dieser reinen Fachmesse könnenWorkshops besucht und Weiterbildungs-Teilnahmebestätigungen oder-Zertifikate erworben werden. Berufsrelevante Kompetenzen könnenbeispielsweise in den Bereichen Dienstwagenbesteuerung,Fahrerlaubnisrecht, Führerscheinkontrolle, UVV-Prüfungen,Spezialumbauten sowie zu den Themen Connected Car und Datenschutzerarbeitet werden.In zahlreichen Roundtable-Runden können Fuhrparkeinsteiger undNachwuchsfachkräfte in einen intensiven Erfahrungsaustausch miterfahrenen Flottenleitern treten. In diesen jeweils 30 minütigenPraktiker-Treffen können jüngere Fuhrparkleiter von denPraxiserfahrungen längjähriger Fuhrparkmanager profitieren. VonSchadensregulierung bis Kosteneinsparungen, von Elektroautos imFlotteneinsatz bis UVV-Handling. Im Lounge-Bereich der Messe könnenauch Einzelgespräche mit Experten geführt werden. Anwälte oderSteuerberater stehen hier für individuelle Fragen zu Themen wieDienstwagenüberlassung, Bußgeldverfahren oder Fahrtenbuchauflagen zurVerfügung.Der erste Messetag endet für die Vertreter der flottenrelevantenAutoindustrie, Zulieferer, Dienstleister und Fachbesucher mit einemgroßen Netzwerk-Abend. Hier geht es darum, interessante Kontakte zuvertiefen oder weitere zu knüpfen. Die Teilnahme ist in demeinzigartigen All-Inclusive-Konzept von 'Flotte! Der Branchentreff'bereits enthalten. Für Fachbesucher kostet der Eintritt für dasZwei-Tages-Ticket beispielsweise 99 Euro netto einschließlichCatering. Wer dazu eine Hotelübernachtung benötigt, kann einKomplett-Paket für 229 Euro netto inklusive Shuttleservice buchen.Am 23. März steht die Schlüsseltechnologie des Mobilitätswandelsim Mittelpunkt: Die große Podiums-Diskussion von 'Flotte! - DerBranchentreff' richtet den Fokus auf das autonome Fahren. NamhafteReferenten von der DEKRA, dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat DVRsowie Stau-Forscher Prof. Michael Schreckenberg von der UniversitätDuisburg-Essen beleuchten Vorteile und Tücken von künstlicherIntelligenz bei Transport und Verkehr auf der Straße. PanagiotaPetridou, bekannte Autoexpertin und TV-Moderatorin, wird dastopaktuelle Thema von der Verbraucherseite aus betrachten. DieModeration übernimmt Lina van de Mars.Detaillierte Informationen zum Messe-Programm und Ticket-Buchungenunter:https://derbranchentreff.de/Veranstaltungsort:Messe DüsseldorfStockumer Kirchstraße 6140474 DüsseldorfHalle 8a, Eingang BParkplatz EuropaplatzÜber 'Flotte! der Branchentreff':Veranstalter und Initiator der Netzwerk-Messe 'Flotte! DerBranchentreff' ist die Flotte Medien GmbH mit Sitz in Bonn, die dasFuhrparkfachmagazin FLOTTENMANAGEMENT herausgibt. 2016 wurde dieMesse erstmals ausgerichtet. Die Resonanz war bereits bei dieserErstauflage mit 150 Ausstellern und 750 Fuhrparkverantwortlichenüberwältigend. Das ausgefeilte Spektrum der angebotenen Produkte undDienstleistungen, die ein Fuhrparkmanager heute braucht, wird durcheinen Messebeirat gestützt. Dieser besteht aus Fuhrparkprofis,wichtigen Anbietern im Flottenmarkt und Vertretern großerFuhrparkverbände. 'Flotte! Der Branchentreff' wird in Kooperation mitdem Bundesverband für Fuhrparkmanagement, Dataforce, dem VDR, demBundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen, dem BundesverbandCarSharing, dem Deutschen Mittelstands-Bund, Flottentermine.de sowieFirmenauto und Deutsches Handwerksblatt realisiert.Bitte wenden Sie sich an folgende Ansprechpartner:Fachbesucher & Aussteller:Flotte Medien GmbHRalph WuttkeTheaterstrasse 2253111 BonnTelefon: + 49 228 286 294 15branchentreff@flotte.dePresse-Akkreditierung & -Informationen:Society Relations & CommunicationsBrita SeggerMundsburger Damm 222087 HamburgTelefon: +49 (0) 648 38 777segger@society-relations.dewww.society-relations.deOriginal-Content von: Society Relations, übermittelt durch news aktuell