Flossbach von Storch Multiple Opportunities auf neuem Rekordlevel!

Lieber Leser,

der Flossbach von Storch Multiple Opportunities hat in den vergangenen Wochen minimale Kursgewinne erzielt. Seit Jahresbeginn notiert der Fonds mit einem Plus von gut 4 % im Plus. Technische, fundamentale und charttechnische Analysten bescheinigen dem Fondsmanagement dennoch beste Aussichten. Zuletzt hat der Fonds am 15. Mai mit 238,00 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Dies ist nur 0,2 % vom aktuellen Kurs entfernt, darüber sollte sich weiteres Potenzial einstellen.

Fonds im klaren Aufwärtstrend

Die Kursentwicklung zeigt zudem klar aufwärts. Der Fonds ist in jeder Hinsicht im Aufwärtstrend. Die Kurse liegen 3 % über dem gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage. Charttechniker bescheinigen dem Management eine starke Unterstützung bei 235 Euro. Dementsprechend attraktiv sehen auch fundamentale Analysten den Fonds.

Der Fonds investiert als Mischfonds in Aktien, Anleihen, sonstige Papiere am Geldmarkt, in Edelmetalle, in Festgeldkonten und sogar in Gold. Die Verwaltungsgebühr liegt bei 1,53 %, die TER als Gesamtkostenquote bei 1,68 %. Der Fonds ist an der Börse handelbar und kehrt seine Erträge an die Investoren aus. Die Top-Holdings Nestlé und Berkshire Hathaway gelten unter fundamentalen Analysten als konservativ.

Der Fonds ist im grünen Bereich und hat gute Aussichten.

Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:

Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!

Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!

>> Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.