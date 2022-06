Flossbach von Storch Multiple Opportunities: Sollten Sie jetzt kaufen?

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

In letzter Zeit haben nachlassende Konjunktursorgen eine Erholung an den Märkten bewirken können. So konnte der Dax beispielsweise auf ein Zweimonats-Hoch anziehen. Der Blick in Richtung Übersee zeigt allerdings noch die Angst vor weiter steigenden Zinsen auf. Erst am 20. Mai hat der breit gestreute S&P-Index so tief wie zuletzt im März 2021. In diesem Artikel soll nun geklärt werden,… Hier weiterlesen