Flossbach von Storch Multiple Opportunities: Sollten Sie jetzt kaufen?

Durch den von US-Präsident Joe Biden eingesetzten Chef der FED Jerome Powell ist Sand im Getriebe. Ganz offensichtlich hat in den letzten Wochen ein regelrechter Wandel an den Börsen stattgefunden. Drastisch steigende Zinsen sind das Stichwort. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den Flossbach von Storch Multiple Opportunities jetzt zu kaufen. Um zu überprüfen, ob… Hier weiterlesen