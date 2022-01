Flossbach von Storch Multiple Opportunities: Sollten Sie jetzt kaufen?

Die Finanzmärkte kommen nach dem Rückgang zum Anfang Dezember 2021 wieder in Schwung. Davon kann natürlich auch der Fonds profitieren. Die Kurse gehen gerade abermals in Richtung Allzeithoch. Kann das fortgeführt werden und gibt es weitere Gründe einzusteigen? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den Flossbach von Storch Multiple Opportunities jetzt zu kaufen.

Um zu überprüfen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung