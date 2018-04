Flossbach von Storch Multiple Opportunities: Fonds nutzt Chancen!

Der Fonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities zählt in Deutschland zu den vielgesuchten Fonds. Der Fonds selbst legt global an und gilt formal als Mischfonds. Die Aktien jedoch dominieren bei weitem. Wer in den Fonds investiert, sollte wissen, dass die aktuellen Kurse im leichten charttechnischen Abwärtstrend sind. Dies jedoch spiegelt das Marktgeschehen wider, sodass darin kein Risiko gegenüber dem Dax oder ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.