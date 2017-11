Flossbach von Storch Multiple Opp R: Das gilt es zu beachten!

Lieber Leser,

bei Flossbach von Storch Multiple Opp R handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds, der über ein verwaltetes Fondsvermögen von mehr als 12 Mrd. Euro verfügt. Im Jahr 2016 wurden je Anteilsschein 2,15 Euro ausgeschüttet. Die Anlagestrategie basiert auf einem aktiven Investmentansatz. Das bedeutet, dass der verantwortliche Fondsmanager flexibel in bestimmte Anlageklassen investieren kann, sofern diese im aktuellen Kapitalmarktumfeld als geeignet erscheinen. Dabei werden umfassende Unternehmensanalysen durchgeführt und Anlageentscheidungen im Rahmen einer Chancen-Risiko-Abwägung getroffen. Derzeit fließt das verwaltete Fondsvermögen zu fast 70 % in Aktien, zweitgrößter Posten ist der Bereich „Kasse“, also der liquide Teil des Fonds. Hierauf entfallen etwas über 10 %. Ebenfalls rund 10 % machen die Bereiche Edelmetalle und Renten aus. Die Branchenstruktur der im Fonds vertretenen Unternehmen ist dabei breit gefächert, doch mit großem Abstand dominiert die Konsumgüterbranche.

Wie schlägt sich der Fonds?

Auf Sicht von 3 Jahren erreichte der Flossbach von Storch Multiple Opp R Fonds eine Kursperformance von +22,96 %. Unter Zugrundelegung einer Volatilität von 9,33 % errechnet sich in diesem Zeitraum eine annualisierte Sharpe Ratio von 0,81. Diese setzt die erzielte Überrendite des Fonds zum eingegangenen Risiko ins Verhältnis und ist aus Anlegersicht ein wichtiges Vergleichskriterium. Es gilt die Regel: Je höher die Sharpe Ratio, desto attraktiver der Fonds. Eine negative Sharpe Ratio zeigt dagegen an, dass gegenüber der sicheren Geldmarktanlage keine Mehrrendite erzielt wird. Die Gesamtkostenquote des Flossbach von Storch Multiple Opp R, gemessen als Total Expense Ratio (TER), beläuft sich auf 1,68 % des Fondsvermögens. Zu beachten ist, dass der Fonds außerdem eine performancebasierte bzw. erfolgsabhängige Zusatzgebühr von bis zu 10 % veranschlagt. Beim bekannten Morningstar-Rating erhält der Fonds die volle Punktzahl von 5 Sternen und wird damit als einer der Top-10%-Fonds gehandelt.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.