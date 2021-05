Flossbach von Storch Multiple Opp: Bestnote von Morningstar!

Weitere Suchergebnisse zu "Morningstar":

Einen gewaltigen Berg an Vermögen schiebt der Flossbach von Storch Multiple Opp. vor sich her. Aktuell sind etwa 23,4 Mrd. Euro in den Fonds investiert, damit gehört der Fonds auf jeden Fall zu den Schwergewichten in Deutschland und das trotz der satten Kostenstruktur. Die laufenden Kosten des Flossbach Fonds werden mit 1,63 % p.a. angegeben und sind nicht ohne.