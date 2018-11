Flossbach von Storch Multiple: Keine Jahresendrallye

In den vergangenen Jahren konnte der Fonds Flossbach von Storch Multiple stets eine positive Bilanz erzielen. So beläuft sich etwa das Plus der vergangenen drei Jahre auf rund 8,5 Prozent. Besonders erstaunlich ist dies aufgrund der Tatsache, dass es sich bekanntlich um einen ausschüttenden Fonds handelt, der nicht dazu fähig ist, alle Erlöse im Sinne eines stärkeren Wachstums zu reinvestieren.

Flossbach von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.