Florius liefert dank Avaya und Dimension Data exzellentes Online-Omnichannel-Kundenerlebnis

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Avaya Holdings Corp. (AVYA). Florius, eine Tochtergesellschaft derABN Amro, ermöglicht es Kunden nun den Prozess der Bearbeitung vonHypotheken rasch mit den erweiterten Selbst- und assistiertenServicefunktionen abzuwickeln. Avaya und Dimension Data, einAvaya-Vertriebspartner und Systemintegrator, haben eng mit Floriuszusammengearbeitet, um ein ausgezeichnetesOnline-Omnichannel-Kundenerlebnis für die Unternehmenswebsite(kanalübergreifend) zu entwickeln, das auf der Unternehmenswebsitebereitgestellt wird.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/676333/Florius_Avaya_Dimension_Data.jpg )In diesem Video (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.youtube.com_watch-3Fv-3D-5Fz8D-2DrO4aOE&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=X9tITw11sxgRTT2XA1cbZgAOLVFDtoP6Snax2H82H1Q&m=TAaI1ymtlIE0RA24SJv0LniDej0ZM5x8IT9-yZwBj5s&s=hbyVBnlbSoTlNDDZsSgrCNigdsfPY5xzdKU9boZjlCk&e=) sehen Sie, wie Florius das Kundenerlebnis imBankwesen transformiert.Das 70-jährige Unternehmen strebt danach, das Kundenerlebnis zuverbessern sowie die Fähigkeiten seiner 185 Mitarbeiter, die mitKunden interagieren, zu erweitern. Um die Bearbeitung einesHypothekenantrags zu beschleunigen, musste Florius seinen ContactCenter-Betrieb überdenken, um Multichannel-Interaktionen für einenganzheitlichen Blick in die Kundenreise zu bieten. Das Geschäftszielwar ein besseres Kundenerlebnis, das individuell undkanalübergreifend operiert und durch digitale Funktionen unterstütztwird."Das Kundenerlebnis ist uns sehr wichtig", sagte Seif Alhamrany,Leiter des Beratungsteams bei Florius. "Wir bemühen uns um einerasche Bearbeitung von Anträgen und müssen daher den Kunden insZentrum stellen, schnellen Zugriff auf möglichst viele Informationenhaben und Prozesse soweit wie möglich automatisieren."Das Upgrade umfasste die Integration von Contact Center-Lösungenvon Avaya in das CRM-System des Unternehmens. Die Erweiterung umAvaya Breeze ermöglicht es Florius dank vorgefertigter, einfach zubenutzender Snap-Ins konkret ein differenziertes Kundenerlebnis zuliefern."Wir arbeiten schon lange mit Avaya. Vor einem Jahr starteten wirgemeinsam mit Dimension Data mit der Erarbeitung einer Roadmap, diees uns ermöglichen sollte, besser mit Kunden zu arbeiten und mehr ausunserer brillanten Avaya-Plattform herauszuholen", erklärte SeifAlhamrany.Die Florius-Website ging im März mit neuen WebRTC-Video- undco-browsing-Funktionen live, die mit den Avaya-Breeze-Snap-Insermöglicht werden. Mit einem individuellen und kanalübergreifendenKundenerlebnis, das sich von der Konkurrenz abhebt, blickt Floriuspositiv in die Zukunft. Eine Zukunft, die möglicherweise künstlicherIntelligenz und andere neu entstehende Technologien beinhaltet."Damit sind wir aber längst noch nicht am Ende", so SeifAlhamrany. "Wir betrachten Innovationen im Bereich desKundenerlebnisses als ein fortlaufendes Projekt, das Freude machensoll. Wir haben auch bereits über die nächsten konkreten Schritte unddarüber gesprochen, welche Innovationen wir uns in Zukunft vorstellenkönnten."Lesen Sie dazu mehr in der Case Study(https://www.avaya.com/en/case-studies/florius/)