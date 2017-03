Hamburg (ots) - Weil Schauspielerin Floriane Daniel (45) weiblicheRundungen hat, wurde sie schon häufig kritisiert und erhielt sogarRollenabsagen. Im exklusiven CLOSER-Interview (EVT 08.03.) sprichtdie "WaPo Bodensee"-Darstellerin über den Figur-Druck in derTV-Branche und verrät, wie sie damit umgeht.Bei einer Körpergröße von 1,69 Metern wiegt Floriane Daniel 72Kilo - laut BMI bedeutet das leichtes Übergewicht, aber das stört dieSchauspielerin nicht. "Vor ein paar Jahren habe ich mal Kaloriengezählt und Essen gewogen, aber alles, was ich damals abgenommenhabe, ist inzwischen wieder drauf. Ich gehöre wohl so, wie ich bin."Auf die Frage, ob sie der Figur-Druck in der Branche ärgere,antwortet die passionierte Reiterin: "Mich ärgert manchmal, dass imFernsehen fast ALLE erfolgreichen Frauenfiguren dünn sein müssen. Undjung. Und weiß. So erlebe ich unsere Gesellschaft nicht." FlorianeDaniel mag ihren Körper so wie er ist: "Er ist gesund und erlaubtmir, alles zu tun, was ich möchte. Dafür bin ich ausgesprochendankbar."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 11/2017, EVT: 08.03.). Auszüge sind bei Nennung derQuelle Closer zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Siesich bitte an die Redaktion Closer, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-1761.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell