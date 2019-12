Florian Swyter MdA wird neuer BAP-Hauptgeschäftsführer ab März 2020

Berlin (ots) - Florian Swyter MdA wird neuer Hauptgeschäftsführer desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP). Der BAP-Vorstand hatihn in seiner Sitzung am 12. Dezember 2019 einstimmig berufen. Er folgt am 1.März 2020 auf Thomas Hetz, der das Amt seit 2005 in diesem und demVorgängerverband innehat.Der 50-jährige Swyter ist Jurist und seit September 2016 Mitglied desAbgeordnetenhauses von Berlin, wo der gebürtige Darmstädter Sprecher fürWirtschaft, Arbeit, Verwaltungsreform und Tourismus der Fraktion der FreienDemokraten (FDP) ist. Zudem ist er ordentliches Mitglied im Wirtschafts- undHauptausschuss. Sein Abgeordnetenhausmandat wird Swyter zum 1. März 2020niederlegen. Seit 2005 ist Swyter außerdem Referent bei der Bundesvereinigungder Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). In der Abteilung Soziale Sicherungbefasst er sich hier mit Rentenpolitik, betrieblicher Altersvorsorge undTarifrecht. Neben der Beratung von Mitgliedsverbänden und Unternehmen vertritter auch branchenübergreifend die Interessen der Wirtschaft gegenüber derPolitik.Über den BAP:Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP) ist dieführende Interessenvertretung der Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sindca. 2.000 Mitglieder mit über 4.600 Personaldienstleistungsbetriebenorganisiert. Informationen zum Verband finden Sie unterwww.personaldienstleister.de.Pressekontakt:Doris DrosteLeiterin Abteilung PresseMarketing | ÖffentlichkeitsarbeitBundesarbeitgeberverband derPersonaldienstleister e.V. (BAP)Universitätsstr. 2-3a10117 BerlinTelefon: +49 30 206098 - 30E-Mail: presse@personaldienstleister.deInternet: www.personaldienstleister.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104864/4471211OTS: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP)Original-Content von: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP), übermittelt durch news aktuell