Florian Silbereisen wird neuer DSDS-Juror

Köln (ots) - Florian Silbereisen, der bekannte Schlagersänger, Moderator und Schauspieler, ist neuer Juror in den nächsten drei Liveshows von "Deutschland sucht den Superstar". Ab Samstag, den 21. März, 20.15 Uhr, wird er bis zum großen Live-Finale am 4. April 2020 in der Jury neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti die Sänger*innen bewerten.Dieter Bohlen: "Ich freue mich wahnsinnig, dass der Florian dabei ist. Meine absolute Wunschbesetzung. Jetzt habe ich Goldene Platten, Platin Platten und sogar einen Silbereisen! Besser geht's doch nicht!" und "Wir mögen uns, wir schätzen uns, wir sind beide super Profis und da kann ich nur sagen: Das kann einfach nur super geil werden!"Florian Silbereisen: "Dieter hat angefragt, ob ich kurzfristig einspringen würde und ich habe selbstverständlich sofort zugesagt. Gerade in Zeiten wie diesen, muss man zusammenhalten und aushelfen, wo man kann und gebraucht wird. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. Dieter hat mit 'Modern Talking' schon internationale Hits gefeiert, als ich noch ein ganz kleiner Junge war. Und das ich jetzt mal mit ihm zusammenarbeiten darf, ist für mich wirklich etwas ganz Besonderes. Ich habe auch ein bisschen Lampenfieber, aber ich freue mich natürlich auf meine neuen Jury-Kollegen Oana, Pietro und den großen Poptitan und auf ganz viele tolle Kandidatinnen und Kandidaten."Am morgigen Samstag, den 21.3.20, ab 20.15 Uhr, treten die besten sechs Kandidaten an und müssen mit ihrer Performance alleine die Bühne füllen. Unter ihnen sind gleich drei Kandidaten, die mit Schlager punkten wollen: Chiara D'Amico, Paulina Wagner und Ramon Kaselowsky. Ob sie Schlagerexperte Florian Silbereisen mit ihrem Gesang überzeugen können? Wie alle anderen Juroren bekommt er eine "Goldene CD", die er während der Show an seine Favoritin oder seinen Favoriten vergeben darf. Diese symbolisiert 5 Prozent Stimmanteil, der auf die Zuschauerstimmen addiert wird. Moderator Alexander Klaws wird am Ende der Show verkünden, welcher Kandidat die Show verlassen muss. Die Songs der Kandidaten finden Sie im RTL Newsroom: http://Kommunikation.rtl.deDie Liveshows werden in diesem Jahr erneut in UHD produziert und bei RTL UHD ausgestrahlt. UHD-Verbreitungspartner in Deutschland sind HD+ über Satellit, die Deutsche Telekom mit Magenta TV und Wilhem.tel bzw. Willy.tel im Kabelnetz. In Österreich kann RTL UHD auch über SimpliTV Sat HD empfangen werden, in der Schweiz wird RTL UHD seit Ende Februar 2020 im IPTV-Netz von Sunrise verbreitet.Pressekontakt:Anke EickmeyerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLProgrammpresse, Serien, ShowsTelefon: 0221 / 4567 4244Fax: 0221 / 456 4291anke.eickmeyer@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7847/4552564OTS: RTL Television GmbHOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell