Hamburg (ots) -Der Schlager-Star spricht in DB MOBIL über sein mangelndes Gespürfür den nächsten Chart-Erfolg, seinen Kampf mit der Boulevardpresseund den Segen einer großen FamilieFlorian Silbereisen nerven die Gerüchte um seine Person. "AnTankstellen oder Supermarktkassen wird mir manchmal schwindlig. JedeWoche erscheinen Dutzende Klatschblätter mit neuen Dramen über mich",sagte der Schlager-Star im Interview mit DB MOBIL (Ausgabe 3/2017,EVT 24. Februar), dem Magazin der Deutschen Bahn. Der 35-Jährigeversucht, die Geschichten aber nicht zu ernst zu nehmen. "Meist istes Gott sei Dank so, dass meine Trennung in dem einen Blatt durchmeine Hochzeit in dem anderen Blatt wieder aufgehoben wird." Doch esgibt auch Grenzen. "Wenn es allzu bunt wird oder wenn Freunde oderFamilienmitglieder mit reingezogen werden, muss der Jurist ran."Große Aufmerksamkeit erregte Silbereisen zuletzt, als er in seinerDankesrede zur Verleihung des TV-Preises Bambi seiner Freundin HeleneFischer eine Liebeserklärung machte. Nicht jeder im Saal schien demShowmaster die Auszeichnung zu gönnen. Gegenüber DB MOBIL sagteSilbereisen dazu: "Gehört es bei Preisverleihungen nicht irgendwiedazu, dass so mancher, der im Publikum sitzt und noch nieausgezeichnet wurde, sich fragt: Warum der und nicht ich?"Dass ihm der permanente Trubel um seine Person nicht zu Kopfgestiegen ist, erklärte der gebürtige Niederbayer mit Erfahrungen inder Kindheit. "Wenn man in einer Familie mit vier älterenGeschwistern aufwächst, bekommt man regelmäßig gesagt, was man allesnoch nicht kann", erinnerte sich der Entertainer. Sein persönlichesErfolgsrezept sieht der Schlager-Star als einen Mix ausInnovationsfreude und Beharrlichkeit: "Sie müssen den Mut haben,immer wieder Neues zu wagen. Und wenn das Neue wirklich neu ist, hatman anfangs gegen extrem viele Widerstände zu kämpfen."Mit DB MOBIL sprach Silbereisen auch über den Song "Atemlos durchdie Nacht" von Helene Fischer. Als er den Titel zum ersten Mal hörte,wusste er gleich, dass dies ein Hit wird. "In diesem Fall habe ichwirklich an einen Erfolg geglaubt, oft liege ich aber völligdaneben." Er sei kein strategisch denkender Visionär, der Karrierenplane oder Sendungen konzipiere. "Ich philosophiere ungern über Musikund Shows - ich stehe lieber auf der Bühne."