Florian Schmidt will nicht das Auto abschaffen

Berlin (ots) - Der Grüne Bezirksstadtrat vonFriedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt, hat seine Forderung nacheiner autofreien Innenstadt in Berlin verteidigt. Wie er in der rbbAbendshow am Donnerstag sagte, will er nicht das Auto abschaffen. Esgehe vielmehr um die gerechte Verteilung des öffentlichen Raumes.Wenn man geschützte Radfahrstreifen etwa an der Hasenheide habenwolle, dann müsse man eine Autospur wegnehmen. Es gehe umverschiedene politische Ebenen: den Ausbau des öffentlichenNahverkehrs ebenso wie die Angebote der alternativen und vernetztenMobilität, so Schmidt.Außerdem verteidigte Schmidt in der Abendshow die starkkritisierten Parklets in der Bergmannstraße. "Wir sind in einerkalten zentraleuropäischen Stadt dabei, die mediterranen Gewohnheitenzu übernehmen und zwar, sich in der Straße viel aufzuhalten." Bei denParklets gehe es um Flächengerechtigkeit. "Wir verbreitern immer mehrden Raum für die Menschen, die laufen, die Fahrradfahren, die sichgesund bewegen. Was wir reduzieren wollen, ist der Autoverkehr", soSchmidt wörtlich. Die Emissionen innerhalb der Parklets seien nichtanders als im Restaurant auf der Straße.Die Bezirksverordnetenversammlung von Friedrichshain-Kreuzberghatte Ende Januar fraktionsübergreifend mehrheitlich gegen dieStimmen der Grünen eine Beendigung der Testphase der Parkletsgefordert. Darüber hat sich Schmidt jedoch hinweggesetzt undbegründete dies im rbb mit den Worten: "Das ist auch manchmal lokaleDemokratie". Es sei in dem Antrag um eine Lösung für dasBergmannstraßenjazzfest gegangen, fügte er hinzu.Schmidt wies darüber hinaus Berichte einer Zeitung aus Berlinzurück, wonach die grünen Punkte auf der Fahrbahn in derBergmannstraße 140.000 Euro gekostet haben. Die Markierung dergesamten Straße sei so teuer gewesen. Die grünen Punkte hätten darannur einen geringen Anteil. Wieviel die Punkte genau gekostet haben,ermittele man gerade, so Schmidt weiter.