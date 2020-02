Florian Neuhaus traut Borussia Mönchengladbach Titel zu

Düsseldorf (ots) - Mittelfeldspieler Florian Neuhaus hält es für möglich, dassBorussia Mönchengladbach in der Zukunft ernsthaft um Titel spielen kann. Das seiein wichtiger Punkt gewesen bei der Entscheidung im November, seinen Vertrag bis2024 zu verlängern. "Ich habe nur eine Karriere und möchte Titel gewinnen. Dassdas mit Borussia geht, würde ich nicht ausschließen. Ich sehe hier alleGrundlagen dafür. Dazu muss alles passen, das ist klar, aber es gibt keinenGrund, dass es nicht passieren könnte", sagte der 22-Jährige im Interview mitder Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Obwohl der U21-Vize-Europameistervon mehreren Klubs umworben wurde, entschied er sich, in Mönchengladbach zubleiben, wohin er 2017 von 1860 München gewechselt war. "Ich habe von Anfang andas Vertrauen gespürt, im Team ist eine gute Stimmung, der Klub hat eine großeStrahlkraft, wir haben super Fans - deswegen gab es für mich auch keinen Grundzu überlegen", sagte Neuhaus. Er sei niemand, der mit dem Argument, in derChampions League spielen zu wollen, zu einem anderen Klub wechseln würde: "Dasliegt doch auch in Spielerhand. Ich finde es schwierig zu sagen: 'Ich gehe, umin der Champions League zu spielen.' Wir stehen jede Woche auf dem Platz undkönnen das regeln. Wenn ich Champions League spielen will, muss ich mit meinemTeam Spiele gewinnen. Das sehe ich hier. Und darum bin ich hier richtig."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4526980OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell