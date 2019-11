Florian Kumb wird neuer Chef der ZDF-Programmplanung (FOTO)

Mainz (ots) - Dr. Florian Kumb wird neuer Hauptabteilungsleiter Programmplanungdes ZDF. Der Verwaltungsrat des Senders stimmte am Freitag in Berlin dementsprechenden Vorschlag von Intendant Dr. Thomas Bellut zu. Kumb tritt dieNachfolge von Martin Berthoud an, der zum 1. April 2020 in den Ruhestand geht."Florian Kumb ist ein kompetenter und kreativer TV-Manager. Er wird bei derVerknüpfung der zunehmend vielfältigen Ausspielwege neue Akzente setzen", sagteBellut. Während und nach dem Studium der Medien- und Kommunikationswirtschaft inRavensburg arbeitete Kumb seit 2007 in unterschiedlichen Funktionen für das ZDF,darunter als Produktionsleiter fiktionale Programme sowie als Programmreferentdes Programmdirektors.Seit 2018 ist Kumb als Chef vom Dienst der Programmdirektion für dieProgrammstrategie zuständig. Zu seinen Aufgaben zählte die Steuerung desInnovationsmanagements sowie der Genre-, Marken-, Protagonisten-, Online- undProduzenten-Strategie der Programmdirektion.Bellut würdigte die Kompetenzen und Leistungen des langjährigenHauptabteilungsleiters: "Martin Berthoud hat mit seiner Arbeit maßgeblich zumProgrammerfolg und zur Markführerschaft des ZDF beigetragen. Als Vorsitzenderdes Aufsichtsrates der AGF Videoforschung hat er zudem maßgeblich den Aufbaueiner konvergenten Bewegtbildmessung auf dem deutschen Markt vorangetrieben. Ichdanke ihm für seine mehr als 33-jährige erfolgreiche Tätigkeit."Die Hauptabteilung Programmplanung des ZDF umfasst die Medienforschung, dieinternationale Programmbeobachtung, Programm-IT, Programmwirtschaft,Produktionsplanung, Sendeleitung sowie die Planungsredaktion für dasZDF-Hauptprogramm und die Koordination der Bouquet-Planung für dieProgrammfamilie des ZDF.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/personalienhttps://presseportal.zdf.de/biografie/Person/dr-florian-kumb/https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/martin-berthoud/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4454575OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell