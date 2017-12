Florian Haller ist Agenturmanager des Jahres

Hamburg (ots) - Florian Haller, Hauptgeschäftsführer derServiceplan Gruppe, wurde von der Redaktion des Magazins 'newbusiness' zum Agenturmanager des Jahres 2017 gewählt. Haller fungiertseit 2002 als Hauptgeschäftsführer der Agenturgruppe mit Zentrale inMünchen. Seitdem hat er deren Größe im In- und Ausland nicht nur umein Vielfaches vergrößert, sondern auch entscheidende Weichen für dieZukunft gestellt. An den deutschen Standorten wie München, Hamburgund Berlin wird aufgrund der Partnerstruktur konsequent kollaborativgearbeitet. Das ist ein wichtiges Asset für die Auftraggeber, diewerbungtreibenden Unternehmen. Denn deren Kommunikation wird stetsfragmentierter und erfordert deshalb immer mehr Spezialisten inAgenturen, die an einem Strang ziehen müssen.Florian Haller sagt: "Uns differenziert von anderen Agenturenunsere Partnerstruktur. An der Spitze jeder GmbH steht mindestenseine Person, die an der Agentur substanziell beteiligt ist. Das istein echter Wettbewerbsvorteil, denn so haben wir spürbar wenigerFluktuation und mehr Feuer und Begeisterung für die Sache. Dankunserer Struktur entsteht auch ein hohes Maß an Parallelität derInteressen im Führungsteam, weil Menschen mit Anteilen an der Firmagemeinsam über die richtige Strategie reden und nicht etwa über dieHöhe des Bonus."Die Serviceplan Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2016/17 (bis30.6.) mit 3.400 Mitarbeitern einen Gesamt-Honorarumsatz von 388 Mio.Euro. Im laufenden Geschäftsjahr erwartet Haller (vorsichtiggeschätzt) ein Plus von 6 %.Mehr zu der Manager-Wahl finden Sie auf der Websitewww.new-business.dePressekontakt:new businessReiner KeplerTelefon: 0175 - 1613009 oder 040-60900972kepler@new-business.deOriginal-Content von: new business, übermittelt durch news aktuell