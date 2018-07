Floraler Glücksbringer beeindruckt mit Farbvielfalt / Calla als elegante Begleitung durch den Frühsommer (FOTO)

Essen (ots) -Mit der warmen Jahreszeit ist auch endlich wieder die Zeitgekommen, das Fenster weit zu öffnen, gemütlich beisammenzusitzen undden Sonnenschein in den eigenen vier Wänden zu begrüßen. Der Tischist passend für den geselligen Brunch gedeckt und die satte Couleurder variationsreichen Calla transportiert das lang ersehnteSommer-Feeling ins heimische Interieur. Locker zusammengebunden passtsich die Schnittblume jedem Stil elegant an: Ein ausgefallenes,romantisches Bouquet imponiert dabei genauso wie einzelne Callasarrangiert in matten Vasen aus Keramik.Ihre schlichte Eleganz verdankt die Calla vor allem ihremblattlosen Stiel, an dem sich die feinen, kelchförmigen Blütenemporragen. Die Blume strahlt in zartem Weiß, sattem Rot, Gelb odersogar in edlem Schwarz. Sie verzaubert auch mit einem subtilenFarbverlauf von Orange, Rosa bis Violett. Dabei ist es besondersbemerkenswert, dass die strahlenden Farben gar nicht zu der Blütegehören: In auffälliger Kelchform wachsen die Hochblätter bunt in dieHöhe und mögen manch einen hingerissenen Betrachter beirren, denn dieeigentliche Blüte versteckt sich tief in der farbenprächtigenKelchmitte.Gerade am Wochenende ist der ideale Zeitpunkt, sich in geselligerRunde für einen feierlichen und ausgedehnten Brunch zu treffen. Dabeigehören frischer Kaffee und warme Croissants genauso auf den Tischwie die strahlende Calla. Die florale Stilikone ist sovariationsreich wie ein gutes Brunch-Buffet und zieht schnellbegeisterte Blicke auf sich. Ob locker zusammengebunden oder in einemextravagantem Bouquet - diese Blume lässt Freiraum zur eigenenInterpretation. In Verbindung mit beispielsweise zarten Freesien oderanderen Sommerblumen wie Ranunkel oder Pfingstrose ergibt sich einstimmiges florales Menü. Die verzückten Augen der Gäste sind dabeistets garantiert.Die farbenfrohe Calla gilt seit jeher als freudiger Glücksbringer.Sie ist die Blume der Reinheit und Sympathie und mit dieser starkenSymbolkraft die ideale Frühlingsblume. Schon die antiken Römerwussten die hochwachsende Schönheit zu schätzen: Eine römische Feierohne Calla war nicht vorstellbar. Die kelchförmige Blüte erinnerte aneinen erhobenen Becher, mit dem schon damals in froher Rundezugeprostet wurde. Auch heute gehört die Calla auf eine Festtafel wieder Kelch zum Weinkrug.Ursprünglich kommt sie aus sumpfigen Gebieten zwischen Südafrikaund Malawi. Die starken Stiele können bis zu 90 cm lang werden undragen fein geschwungen in die Höhe. Gerade abgeschnitten in einergründlich gereinigten Vase braucht die Calla viel frisches Wasser.Dabei sollte die Nähe zur Heizung und der direkten Sonne am Fenstersowie Zugluft vermieden werden. Mit regelmäßiger Schnittblumennahrungund neuem Wasser alle zwei Tage blüht die Calla bis zu drei Wochenlang. So ist diese grazile Blume ein stilvoller und beständiger Gastdurch die Frühsommerzeit.Weitere Informationen zur Calla und anderen Blumen auf derBlumenagenda gibt es unter https://www.Tollwasblumenmachen.de und aufhttps://www.facebook.com/wasblumenmachen.Bildmaterial zur Calla gibt es http://bit.ly/Calla2018. Bilder zurkompletten Blumenagenda 2018 finden Sie unter:https://bit.ly/Blumenagenda-2018.Über BlumenbüroBlumenbüro Holland macht Konsumentenwerbung für Blumen undPflanzen in verschiedenen europäischen Ländern. In Deutschlandarbeiten wir dabei unter anderem mit den Markenhttps://www.Tollwasblumenmachen.de und https://www.Pflanzenfreude.de.https://www.blumenbuero.de/Über Tollwasblumenmachen.deTollwasblumenmachen.de ist eine Initiative von Blumenbüro Holland,die Konsumenten erleben lässt, dass Blumen rundum glücklich machen.https://www.tollwasblumenmachen.de/Pressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Tollwasblumenmachen.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: blumen@zucker-kommunikation.deWeb: https://www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenbüro, übermittelt durch news aktuell