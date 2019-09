Flor de Caña zum offiziellen Rumpartner der weltweit besten Restaurants gewählt

Managua, Nicaragua (ots/PRNewswire) - Flor de Caña, ein FairTrade-zertifizierter und nachhaltig bezogener Superpremium-Rum wurdezum offiziellen Rumpartner der "The World's 50 Best Restaurants"gewählt. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden beide Organisationenzusammenarbeiten, um die talentierten Frauen und Männer hinter denweltweit feinsten Restaurants zu würdigen und zu belohnen.Flor de Caña ist ein Familiensitz in der fünften Generation, derauf das Jahr 1890 zurückgeht. Der Boden wird durch einen aktivenVulkan angereichert und der Rum altert auf natürliche Weise ohneZucker und wird zu 100% mit erneuerbarer Energie destilliert. 2017wurde das Unternehmen als "Global Rum Producer of the Year" von derInternational Wine and Spirits Competition in London ausgezeichnet.Seit 2002 demonstrieren "The World's 50 Best Restaurants" diekulinarische Vielfalt dieser Erde. Dank der mehr als 1.000kulinarischen Experten im Gremium dieser Restaurants und derstrukturierten und geprüften Abstimmungsverfahren bietet diejährliche Liste der weltweit besten Restaurants eine Momentaufnahmeeiniger der besten Reiseziele für einzigartige kulinarischeErlebnisse und ist gleichzeitig ein Barometer für globalegastronomische Trends.Informationen zu Flor de Caña-RumFlor de Caña ist ein Superpremium-Rum, der von einemFamilienunternehmen in der 5. Generation in Nicaragua hergestelltwird. Der Boden wird durch einen aktiven Vulkan angereichert und derRum altert auf natürliche Weise ohne Zucker und wird zu 100% miterneuerbarer Energie destilliert. 2017 wurde das Unternehmen als"Best Rum Producer of the Year" von der International Wine andSpirits Competition in London ausgezeichnet. Sein Rum ist als eineder ersten Spirituosen Fair Trade-zertifiziert und wird nachhaltiggesourct. www.flordecana.com.Pressekontakt:corporatecommunications@flordecana.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/997907/Flor_de_Cana___Rum.jpgOriginal-Content von: Flor de Caña, übermittelt durch news aktuell