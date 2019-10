Managua, Nicaragua (ots/PRNewswire) - Flor de Caña, Produzenteines nachhaltig hergestellten Premium-Rums aus Nicaragua, istaufgrund der Qualität seiner Produkte und dafür, dass seine Brennereizu 100 Prozent mit nachhaltiger Energie betrieben wird, als"Weltbeste Rum-Brennerei 2019" (2019 Best Rum Distillery)ausgezeichnet worden - die größte Ehrung, die die "InternationaleRum-Konferenz" (International Rum Conference, IRC) auf weltweiterEbene ausspricht. Die IRC ist eine der maßgeblichen Rum-Konferenzenweltweit. Sie bringt internationale Experten und Persönlichkeitenzusammen - mit dem Ziel, Qualität und Spitzenleistungen in derBranche anzuerkennen und zu würdigen.Flor de Cañas Selbstverpflichtung zu Spitzenleistungen umfasstzugleich die Bemühungen der Marke, das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter,die Intaktheit der Umwelt sowie das Wohlergehen der Gemeinschaftsicherzustellen und zu fördern. Flor de Caña ist eine der erstenglobalen Spirituosenmarken, die die "Fair Trade"-Zertifizierungerhalten hat. Diese versichert Konsumenten, dass der Rum unterEinhaltung von über 300 strengen sozialen, Umwelt- und Arbeitsnormenproduziert wird.Darüber hinaus wurden die Varianten "Flor de Caña 25 Jahre" und"Flor de Caña 12 Jahre" bei der Preisverleihung der IRC 2019 jeweilsmit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Die Verleihung fand amDonnerstag, den 26. September, im Biltmore Hotel in Coral Gables(Florida) statt.Informationen zu Flor de CañaFlor de Caña ist ein "Fair Trade"-zertifizierter und nachhaltighergestellter Premium-Rum. Er stammt von einem Landgut einereinzelnen Familie fünfter Generation, wird durch einen aktiven Vulkanangereichert, wird ohne Zucker natürlich gealtert und zu 100 Prozentmit erneuerbarer Energie destilliert. 2017 wurde das Unternehmen mitder Auszeichnung "Bester Rum-Produzent des Jahres" (Best Rum Producerof the Year) des "Internationalen Wein- und Spirituosenwettbewerbs"(International Wine and Spirit Competition, IWSC) in London geehrt.www.flordecana.comPressekontakt:corporatecommunications@flordecana.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1011124/Flor_de_Cana_Worlds_Best_Rum_Distillery.jpgOriginal-Content von: Flor de Caña, übermittelt durch news aktuell