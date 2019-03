Flor de Caña-Vulkan überrascht Reisende am Flughafen Madrid

Finanztrends Video zu



mehr >

Madrid (ots/PRNewswire) -Nach Aufenthalten in New York, Atlanta, Miami und Mexiko wird dieDarbietung nun Millionen von Reisenden präsentiert, die in denMonaten Februar und März 2019 das T4-Terminal des Madrider Flughafenspassieren. Reisende können eine Verkostung des natürlich gealtertenRums, dessen Zutaten auf vulkanischen Böden von Flor de Caña gereiftsind, genießen und sich über die Qualitätsgetränke der Markeinformieren. Der Marke wurde unter anderem 2017 die Auszeichnung als"Best Rum Producer of the Year" durch die International Wine andSpirit Competition in London und die Auszeichnung als einer derersten globalen Spirituosenanbieter, die für Fair Trade zertifiziertsind und nachhaltige Ressourcen nutzen, verliehen.Reisende erhalten eine einzigartige Gelegenheit, sich mit einerriesigen Display-Nachbildung (1,2 Meter Durchmesser) der Korken ausder Ultra-Premium-Rum-Kollektion von Flor de Caña mit einemReifealter von 12 bis 25 Jahren zu fotografieren.Informationen zu Flor de Caña RumFlor de Caña ist ein erstklassiger Rum aus Nicaragua, der voneinem Einfamilien-Unternehmen in der 5. Generation hergestellt wird.Die Premium-Getränke des Unternehmens sind auf vulkanischen Bödeneines aktiven Vulkans gereift, natürlich ohne Zusatz von Zuckergealtert und zu 100 % mit erneuerbarer Energie destilliert. 2017wurde das Unternehmen von der International Wine and SpiritCompetition in London mit dem "Best Rum Producer of the Year"ausgezeichnet und ist einer der ersten globalenSpirituosenhersteller, das mit dem Fair Trade-Siegel zertifiziert istund nachhaltige Bezugsquellen nutzt. www.flordecana.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/832963/Volcan_Flor_de_Can_a_Madrid.jpgPressekontakt:corporatecommunications@flordecana.comOriginal-Content von: Flor de Caña, übermittelt durch news aktuell