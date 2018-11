Flor de Caña Rum stammt aus nachhaltigen Quellen und trägt das Fair-Trade-Gütesiegel

Managua, Nicaragua (ots/PRNewswire) - Flor de Caña, einnicaraguanischer Premium-Rum aus nachhaltigen Quellen, bildet eineder ersten weltweit vertretenen Spirituosenmarken mit einem"Fair-Trade-Certified"-Gütesiegel. Dabei handelt es sich um die inBezug auf Arbeitsbedingungen, wirtschaftliche Chancen fürArbeitskräfte, Kommunalentwicklung und ökologischen Nachhaltigkeitprestigeträchtigste und strengste Zertifizierung der Welt. Sie wurdevon Fair Trade USA vergeben, nachdem die Rohstoffe, aus denen dernicaraguanische Rum hergestellt wird, einzeln auf die Einhaltung dermehr als 300 strengen sozialen, ökologischen und arbeitsbezogenenStandards überprüft wurden."Der Trend hin zur ökologischen Nachhaltigkeit und sozialenVerantwortung hat in der Spirituosenbranche gerade erst begonnen", soPaul Rice, Vorstandsvorsitzender von Fair Trade USA. "Flor de Cañaist einer der ersten Vorreiter in diesem Bereich und einer derwenigen Spirituosenhersteller, die in ihren Lieferketten auf faireHandelspraktiken setzen. Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit undden Dominoeffekt, den sie auslösen könnte."Nachhaltiges Wachstum steht bereits seit 125 Jahren im Zentrum derUnternehmenswerte von Flor de Caña. Der holistische Fokus desUnternehmens liegt auf der Umwelt, den Angestellten und derGemeinschaft.Flor de Cañas Engagement für die Umwelt schlägt sich in denbranchenführenden Praktiken des Unternehmens nieder: Der Rum wirdbereits seit mehr als einem Jahrzehnt mit 100 % erneuerbarer Energiegebrannt; und seit 12 Jahren pflanzt das Flor de Caña-Team jährlich50.000 Bäume (eine Fläche, die zweimal so groß ist, wie der CentralPark in New York City).Seit dem Jahr 1913 hat die unternehmenseigene Schule 600 Kindernvon Angestellten kostenlose Schulbildung ermöglicht; und seit demJahr 1958 bietet das unternehmenseigene Krankenhaus kostenfreiemedizinische Behandlung für Angestellte und ihre Familien an (mehrals 2.500 Geburten bis zum heutigen Tage).Flor de Caña legt ebenfalls bereits seit langem einen Fokus aufdie Gemeinschaft. Seit über 25 Jahren ist die Marke der Hauptspenderder nicaraguanischen Non-Profit-Organisation APROQUEN, die bishermehr als 500.000 kostenfreie medizinische Behandlungen für Kinder mitVerbrennungen und Lippen- oder Gaumenspalten ermöglicht hat.Informationen zu Flor de Caña RumFlor de Caña ist ein Super-Premium-Rum eines nicaraguanischenFamilienbetriebs in fünfter Generation. Veredelt von einem aktivenVulkan, natürlich ohne Zucker gereift und mit 100 % erneuerbarerEnergie gebrannt. Flor de Caña ist in mehr als 50 Ländern vertretenund wurde im Zuge des internationalen Wettbewerbs "International Wineand Spirits Competition" in London zum Besten Rumhersteller desJahres 2017 ernannt. www.flordecana.comPressekontakt:Gabriel Sanchezcorporatecommunications@flordecana.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=jFvUHe5Kq-wOriginal-Content von: Flor de Caña, übermittelt durch news aktuell