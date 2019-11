Floor & Decor: Aufschrei, garantiert!

Für die Aktie Floor & Decor aus dem Segment "Heimwerker Einzelhandel" wird an der heimatlichen Börse New York am 12.11.2019, 07:17 Uhr, ein Kurs von 43.44 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Floor & Decor auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Floor & Decor auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Floor & Decor sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Für Floor & Decor liegen aus den letzten zwölf Monaten 6 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 3 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 48,71 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (43,43 USD) könnte die Aktie damit um 12,17 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Floor & Decor-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Fundamental: Die Aktie von Floor & Decor gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 30,74 insgesamt 18 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 37,57 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".