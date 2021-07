Floor & Decor-Aktie: Suchen Sie nach den besten Wachstumsaktien zum Beobachten?

Suchen Sie nach den besten Wachstumsaktien von heute? Floor & Decor passt in die Liste und hat sich einen Platz auf der IBD 50 verdient. Mehr über Aktienideen der IBD 50-Mitglieder finden Sie unter”Best Growth Stocks To Buy And Watch: See Updates To IBD Stock Lists”.

Performance-Bericht

Die Bodeneinzelhandelsaktie befindet sich etwa 1% über einem Kaufpunkt von 108,64 aus einer langen Konsolidierung der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung