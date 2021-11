Floor, Decor Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

An der Börse New York notiert die Aktie Floor & Decor am 31.10.2021, 22:41 Uhr, mit dem Kurs von 135.92 USD. Die Aktie der Floor & Decor wird dem Segment "Heimwerker Einzelhandel" zugeordnet.

Die Aussichten für Floor & Decor haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 68,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Floor & Decor damit 26,61 Prozent über dem Durchschnitt (41,45 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 77,46 Prozent. Floor & Decor liegt aktuell 9,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Floor & Decor von 135,92 USD ist mit +24,51 Prozent Entfernung vom GD200 (109,16 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 125,02 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +8,72 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Floor & Decor-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Floor & Decor-Aktie sind 10 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Floor & Decor aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 131 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (135,92 USD) ausgehend um -3,62 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Floor & Decor von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.