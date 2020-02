Floor & DecorWie geht’s weiter, ?

An der Heimatbörse New York notiert Floor & Decor per 15.02.2020, 12:40 Uhr bei 53.2 USD. Floor & Decor zählt zum Segment "Heimwerker Einzelhandel".

Nach einem bewährten Schema haben wir Floor & Decor auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Floor & Decor mit einer Rendite von 53,81 Prozent mehr als 44 Prozent darüber. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,61 Prozent. Auch hier liegt Floor & Decor mit 46,19 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für die Floor & Decor sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 8 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Floor & Decor. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 51,89 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -2,34 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 53,13 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 35,85 liegt Floor & Decor unter dem Branchendurchschnitt (3 Prozent). Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist einen Wert von 36,96 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.