Flöhe immer und überall / Flöhe haben im Sommer zwar ihre Hochsaison, sie sind jedoch das ganze Jahr über aktiv und fühlen sich auch in der Wohnung ausgesprochen wohl (FOTO)

Würde man einen Floh fragen, welche Jahreszeit ihm am liebstenist, würde er antworten, dass er sie eigentlich alle mag. Und würdeman ihn weiterfragen, wo er sich am liebsten aufhält, würde er sagen,dass ihm auch das ziemlich egal ist. Er fühlt sich überall wohl. Zwarbraucht der erwachsene Floh einen blutspendenden Wirt und das dichteFell von Hund und Katze kommt seinen Bedürfnissen dabei sehrentgegen. Seine Nachkommenschaft aber ist darauf und auf denElternfloh nicht angewiesen.Flöhe legen ihre Eier bevorzugt im schützenden Fell der Tiere.Fallen die Eier ab, etwa im Liegekörbchen von Hund und Katze oder aufSofa und Teppich, entwickeln sich dort die Larven und Puppen, ausdenen wieder neue erwachsene Flöhe heranwachsen. Dieser Zyklus, derzwischen 20 Tagen bis zu einem Jahr dauern kann, muss unbedingtunterbrochen werden, ansonsten vermehren sich die lästigen Parasitenexplosionsartig und machen sich in der ganzen Wohnung breit.Am besten ist es, den Flohbefall von Hund und Katze erst gar nichtzuzulassen und eine lückenlose ganzjährige Prophylaxe durchzuführen.Genauso wichtig ist es aber, die Plätze, auf denen sich Hund undKatze gerne und viel aufhalten, gründlich zu reinigen. Dazu gehörtregelmäßiges Saugen der Flächen. Doch Vorsicht: Flöhe stellen keinebesonderen Ansprüche an ihren Lebensraum. Eier und Larven, die imStaubsaugerbeutel landen, entwickeln sich dort unbemerkt weiter, erstdie Puppen, dann die Larven und schließlich die nächsteFlohgeneration. Die Flöhe schwärmen über das Saugrohr in die Umgebungaus und befallen Tiere oder Menschen, immer auf der Suche nach einerneuen Blutmahlzeit. Deshalb ist es wichtig, gerade bei Verdacht aufFlohbefall, die Staubsaugerbeutel häufig zu wechseln und sicher zuentsorgen.Auch Saugen allein reicht nicht aus. Erfahrungswerte sagen, dassbeim wöchentlichen Staubsaugen nur 60 Prozent der Floheier und nurbis zu fünf Prozent der Flohlarven erfasst werden. Im Falle einesFalles sollte deshalb die Umgebung der Tiere zusätzlich mitgeeigneten Präparaten behandelt werden. Wichtig ist, dass dieBehandlung ausreichend lange durchgeführt wird.